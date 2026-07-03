Mo Salah klár fyrir kvöldið

Mohamed Salah er aftur leikfær og virðist ætla að spila með Egyptalandi í 32-liða úrslitum gegn Ástralíu í kvöld. Þjálfarinn Hossam Hassan vildi þó ekki staðfesta að stórstjarnan yrði í byrjunarliðinu.
Hinn 34 ára gamli Salah meiddist eftir 57 mínútur í 1-1 jafntefli Egyptalands gegn Íran síðastliðinn föstudag, jafntefli sem tryggði Egyptum sæti í útsláttarkeppninni. Alvarleiki meiðslanna kom í ljós þegar hann bað um að vera tekinn af velli á meðan leikurinn var enn í járnum.
Goðsögnin frá Liverpool var í kjölfarið greind með tognaðan aftanlærisvöðva af læknateymi Egyptalands og hóf það sem sambandið lýsti sem „öflugri endurhæfingaráætlun“ til að tryggja þátttöku hans á móti Ástralíu í 32 liða úrslitunum.
It looks like we will be seeing Mohamed Salah on the pitch tomorrow against the Socceroos, but not from the first whistle 👀Egypt coach Hossam Hassan says he won't be taking any risks with his legendary winger, who substituted himself off the pitch in Egypt's last group stage… pic.twitter.com/ILpAmiUFCU— 10 Sport (@10SportAU) July 3, 2026
It looks like we will be seeing Mohamed Salah on the pitch tomorrow against the Socceroos, but not from the first whistle 👀Egypt coach Hossam Hassan says he won't be taking any risks with his legendary winger, who substituted himself off the pitch in Egypt's last group stage… pic.twitter.com/ILpAmiUFCU
Salah hóf aftur æfingar með egypska landsliðinu á miðvikudag og var viðstaddur og virtist nokkuð óhindraður á þeim fimmtán mínútum sem fjölmiðlum var leyft að fylgjast með á lokaæfingu liðsins á fimmtudag.
Nokkrum klukkustundum síðar staðfesti Hassan á blaðamannafundi fyrir leikinn að lykilmaður hans yrði leikfær.
„Gegn Íran kom í ljós að hann tognaði í aftanlærisvöðva í seinni hálfleik og bað um að vera skipt af velli. Okkar frábæra læknateymi sá um það og við reyndum að fá hann á takmarkaðar liðsæfingar strax í gær,“ sagði þjálfarinn í gegnum túlk frá FIFA.
„Salah er ástríðufullur leikmaður og hann hlakkar mikið til að leggja sitt af mörkum með liðsfélögum sínum á morgun [í kvöld]. Auðvitað ætla ég ekki að taka neina áhættu nema ég sé hundrað prósent viss um að hann sé heill heilsu og tilbúinn í slaginn á morgun [í kvöld],“ sagði Hassan og bætti við.
🤕 "Whether he starts tomorrow, we'll see" 🇪🇬 Hossam Hassan gives an update on Egypt's star man Mohammed Salah's fitness prior to them taking on the Socceroos for a place in the round of 16!🏆 #FIFAWorldCup | June 12 - July 20 | Every Match on SBS 📺 pic.twitter.com/nVm40ItK7O— SBS Sport (@SBSSportau) July 3, 2026
🤕 "Whether he starts tomorrow, we'll see" 🇪🇬 Hossam Hassan gives an update on Egypt's star man Mohammed Salah's fitness prior to them taking on the Socceroos for a place in the round of 16!🏆 #FIFAWorldCup | June 12 - July 20 | Every Match on SBS 📺 pic.twitter.com/nVm40ItK7O
„Við hlökkum til að sjá hann spila á morgun en erum þó ekki vissir um hvort hann verði í byrjunarliðinu.“
Þjálfari Ástralíu, Tony Popovich, er vel meðvitaður um hættuna sem af honum stafar og býst líka við að þurfa að hafa áhyggjur af Mo Salah í leiknum.
„Já, við undirbjuggum okkur fyrir að Mohamed Salah myndi spila. Við höfum séð þegar hann er ekki á vellinum hvaða leikmenn eru í þeim stöðum þar sem hann gæti spilað, þannig að við undirbúum okkur fyrir báðar sviðsmyndir og sjáum til á morgun [í kvöld],“ sagði Popovich.