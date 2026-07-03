Fótbolti

Mo Salah klár fyrir kvöldið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohamed Salah fagnar marki sínu á móti Nýja-Sjálandi. Næst á dagskrá hjá Salah og félögum er að mæta nágrönnum þeirra í Eyjaálfu, liði Ástrala.
Mohamed Salah fagnar marki sínu á móti Nýja-Sjálandi. Næst á dagskrá hjá Salah og félögum er að mæta nágrönnum þeirra í Eyjaálfu, liði Ástrala. Getty/Alex Grimm

Mohamed Salah er aftur leikfær og virðist ætla að spila með Egyptalandi í 32-liða úrslitum gegn Ástralíu í kvöld. Þjálfarinn Hossam Hassan vildi þó ekki staðfesta að stórstjarnan yrði í byrjunarliðinu.

Hinn 34 ára gamli Salah meiddist eftir 57 mínútur í 1-1 jafntefli Egyptalands gegn Íran síðastliðinn föstudag, jafntefli sem tryggði Egyptum sæti í útsláttarkeppninni. Alvarleiki meiðslanna kom í ljós þegar hann bað um að vera tekinn af velli á meðan leikurinn var enn í járnum.

Goðsögnin frá Liverpool var í kjölfarið greind með tognaðan aftanlærisvöðva af læknateymi Egyptalands og hóf það sem sambandið lýsti sem „öflugri endurhæfingaráætlun“ til að tryggja þátttöku hans á móti Ástralíu í 32 liða úrslitunum.

Salah hóf aftur æfingar með egypska landsliðinu á miðvikudag og var viðstaddur og virtist nokkuð óhindraður á þeim fimmtán mínútum sem fjölmiðlum var leyft að fylgjast með á lokaæfingu liðsins á fimmtudag.

Nokkrum klukkustundum síðar staðfesti Hassan á blaðamannafundi fyrir leikinn að lykilmaður hans yrði leikfær.

„Gegn Íran kom í ljós að hann tognaði í aftanlærisvöðva í seinni hálfleik og bað um að vera skipt af velli. Okkar frábæra læknateymi sá um það og við reyndum að fá hann á takmarkaðar liðsæfingar strax í gær,“ sagði þjálfarinn í gegnum túlk frá FIFA.

„Salah er ástríðufullur leikmaður og hann hlakkar mikið til að leggja sitt af mörkum með liðsfélögum sínum á morgun [í kvöld]. Auðvitað ætla ég ekki að taka neina áhættu nema ég sé hundrað prósent viss um að hann sé heill heilsu og tilbúinn í slaginn á morgun [í kvöld],“ sagði Hassan og bætti við.

„Við hlökkum til að sjá hann spila á morgun en erum þó ekki vissir um hvort hann verði í byrjunarliðinu.“

Þjálfari Ástralíu, Tony Popovich, er vel meðvitaður um hættuna sem af honum stafar og býst líka við að þurfa að hafa áhyggjur af Mo Salah í leiknum.

„Já, við undirbjuggum okkur fyrir að Mohamed Salah myndi spila. Við höfum séð þegar hann er ekki á vellinum hvaða leikmenn eru í þeim stöðum þar sem hann gæti spilað, þannig að við undirbúum okkur fyrir báðar sviðsmyndir og sjáum til á morgun [í kvöld],“ sagði Popovich.

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