Bæði alsírski stjörnuleikmaðurinn Riyad Mahrez og Austurríkismaðurinn Marko Arnautovic hætta með landsliðum sínum eftir leiki næturinnar í heimsmeistarakeppninni í fótbolta.
Arnautovic og Austurríki töpuðu 3–0 fyrir Spáni og duttu út en Alsír þurfti einnig að halda heim á leið eftir 2–0 tap gegn Sviss.
Hinn 35 ára gamli Mahrez, með glæstan feril hjá Manchester City, spilar dags daglega með Al Ahli í Sádi-Arabíu.
Hann hefur meðal annars unnið Afríkukeppnina árið 2019, en sama ár var hann valinn besti leikmaður Afríku.
🇩🇿 Riyad Mahrez : "C'était un match à notre portée."👀 Il annonce son dernier match avec la sélection #beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y0C908Rsxx— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026
🇩🇿 Riyad Mahrez : "C'était un match à notre portée."👀 Il annonce son dernier match avec la sélection #beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y0C908Rsxx
Mahrez endaði landsliðsferil sinn með 40 mörk í 119 landsleikjum, aðeins sex mörkum frá alsírska markametinu og þremur leikjum frá leikjameti Aissa Mandi sem er reyndar enn að spila.
Hinn 37 ára gamli Arnautovic spilar fyrir Rauðu stjörnuna í Serbíu, en þangað kom hann frá Inter síðasta haust.
Austurríkismaðurinn er markahæsti leikmaður austurríska karlalandsliðsins frá upphafi með 49 mörk í 137 landsleikjum.
Báðir skoruðu þeir Mahrez og Arnautovic í 3-3 jafntefli Alsír og Austurríkis í riðlakeppni HM en þeir enduðu keppnina með tvö mörk hvor.
Die Zeit im Nationalteam ist für Marko Arnautovic mit einer bitteren Niederlage zu Ende gegangen. 🥹🇦🇹#WM2026 #ÖFBTeam #Arnautovic #ESPAUThttps://t.co/IAStZmNwQC— Sky Sport Austria (@SkySportAustria) July 3, 2026
Die Zeit im Nationalteam ist für Marko Arnautovic mit einer bitteren Niederlage zu Ende gegangen. 🥹🇦🇹#WM2026 #ÖFBTeam #Arnautovic #ESPAUThttps://t.co/IAStZmNwQC
🚨🇩🇿 OFFICIAL: Riyadh Mahrez announces his retirement from international football, he’s told BeIN Sports.85 G/A in 119 games for Algeria. 👏🏼 pic.twitter.com/LHXmn2lBvG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
🚨🇩🇿 OFFICIAL: Riyadh Mahrez announces his retirement from international football, he’s told BeIN Sports.85 G/A in 119 games for Algeria. 👏🏼 pic.twitter.com/LHXmn2lBvG