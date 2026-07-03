Fótbolti

Stór­stjörnur hætta með lands­liðinu eftir að hafa dottið út af HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Riyad Mahrez hefur spilað sinn siðasta landsleik fyrir Alsír en hann kom í tapi á móti Sviss í nótt.
Riyad Mahrez hefur spilað sinn siðasta landsleik fyrir Alsír en hann kom í tapi á móti Sviss í nótt. Getty/Alex Pantling

Bæði alsírski stjörnuleikmaðurinn Riyad Mahrez og Austurríkismaðurinn Marko Arnautovic hætta með landsliðum sínum eftir leiki næturinnar í heimsmeistarakeppninni í fótbolta.

Arnautovic og Austurríki töpuðu 3–0 fyrir Spáni og duttu út en Alsír þurfti einnig að halda heim á leið eftir 2–0 tap gegn Sviss.

Hinn 35 ára gamli Mahrez, með glæstan feril hjá Manchester City, spilar dags daglega með Al Ahli í Sádi-Arabíu.

Hann hefur meðal annars unnið Afríkukeppnina árið 2019, en sama ár var hann valinn besti leikmaður Afríku.

Mahrez endaði landsliðsferil sinn með 40 mörk í 119 landsleikjum, aðeins sex mörkum frá alsírska markametinu og þremur leikjum frá leikjameti Aissa Mandi sem er reyndar enn að spila.

Hinn 37 ára gamli Arnautovic spilar fyrir Rauðu stjörnuna í Serbíu, en þangað kom hann frá Inter síðasta haust.

Austurríkismaðurinn er markahæsti leikmaður austurríska karlalandsliðsins frá upphafi með 49 mörk í 137 landsleikjum.

Báðir skoruðu þeir Mahrez og Arnautovic í 3-3 jafntefli Alsír og Austurríkis í riðlakeppni HM en þeir enduðu keppnina með tvö mörk hvor.

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