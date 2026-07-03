Fótbolti

HM-maður dagsins: Simon er ein­stakur í sögu HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Unai Simon hefur ekki gert nein mistök á þessu heimsmeistaramóti og á enn eftir að fá á sig mark.
Unai Simon hefur ekki gert nein mistök á þessu heimsmeistaramóti og á enn eftir að fá á sig mark. Getty/Catherine Ivill

Spænski markvörðurinn Unai Simon setti í gær nýtt met með því að verða sá markvörður sem hefur haldið hreinu lengst í sögu heimsmeistaramóts FIFA.

Simon hefur sett nýtt HM-met með því að fá ekki á sig mark í 519 mínútur samfleytt í leikjum í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins. Með þessu hefur hann slegið 517 mínútna met ítalska markvarðarins Walter Zenga frá heimsmeistaramótinu 1990.

Samkvæmt opinberri skráningu heimsmetabókarinnar sló Simon 36 ára gamalt met Zenga í leiknum gegn Austurríki í 32-liða úrslitunum í gær. Hann hélt hreinu í þeim leik í 3-0 sigri.

Simon hefur ekki enn fengið á sig mark á þessu heimsmeistaramóti og hann byrjaði metárangur sinn í heimsmeistarakeppninni í Katar árið 2022.

Hrina markvarðarins hófst á HM í Katar 2022, með síðustu 39 mínútunum gegn Japan og öllum leiknum í sextán liða úrslitum gegn Marokkó, þar með talið framlengingu.

Simón hélt þessari hrinu áfram í fyrstu fjórum leikjum Spánar á heimsmeistaramóti FIFA 2026 og fór þar með fram úr goðsögnum á borð við Iker Casillas, Peter Shilton, Sepp Maier og Gianluigi Buffon.

Metið staðfestir einnig styrkleika varnarleiksins hjá landsliði Luis de la Fuente. Spánn komst í útsláttarkeppnina án þess að fá á sig eitt einasta mark í riðlakeppninni og hélt þeim styrk í fyrsta útsláttarleik mótsins.

Þessi 29 ára gamli markvörður Athletic Bilbao er kannski ekki meðal þekktustu nafna í hópnum en frammistaða hans hefur verið lykilatriði í sterkum varnarleik Spánar.

„Ég er stoltur af honum,“ sagði Luis De La Fuente, þjálfari Spánar. „Mér finnst hann vera eins og fjölskyldumeðlimur. Ég er mjög ánægður fyrir hans hönd.“

Simón hefur verið aðalmarkvörður Spánar mestallan síðasta hálfan áratug og haldið stöðu sinni þrátt fyrir samkeppni frá David Raya og Joan García, meistarakeppnismarkvörðum í tveimur af fjórum stærstu deildum Evrópu. Simón hefur varið allan sinn feril á minni sviðum með Bilbao, sem komst í Meistaradeildina í fyrsta sinn á ferli hans á síðasta tímabili.

Simón er því markvörður númer eitt þrátt fyrir að mun fleiri knattspyrnuáhugamenn þekki til Raya hjá Arsenal og García hjá Barcelona. Báðir áttu þeir flott tímabil og lið þeirra urðu meistarar. Simón spilar aftur á móti með Athletic Bilbao og fékk á sig 54 mörk í spænsku deildinni á síðustu leiktíð þar sem liðið endaði bara í tólfta sæti.

Simón á velgengni sína á alþjóðavettvangi að þakka frábærum árangri og nánum tengslum við De La Fuente, sem hefur að mestu staðist kröfur um að gefa öðrum markvörðum sínum meiri spilatíma, þrátt fyrir farsælli feril þeirra með félagsliðum.

Luis de la Fuente hefur haldið tryggð við Simon þrátt fyrir að hafa ekki verið svo viss um Simón í yngri landsliðunum. Antonio Sivera fékk kallið í fyrsta leik Evrópumóts U21 árs landsliða 2019, sem Spánn tapaði fyrir Ítalíu. Simón byrjaði næstu leiki þar á eftir og lið De la Fuente vann að lokum titilinn.

Það hafa verið fáar efasemdir um frammistöðu Simon í A-landsliðinu. Simón varði tvær vítaspyrnur í vítaspyrnukeppninni gegn Króatíu í úrslitaleik Þjóðadeildarinnar 2023.

„Ég er sérstaklega ánægður fyrir hönd Unai, sem hefur lengi verið beittur órétti. Ég vona að fólk geri sér grein fyrir hversu verðmætur hann er,“ sagði De la Fuente á þeim tíma. Simón stóð á milli stanganna sumarið eftir þegar Spánn vann EM 2024 og spilaði þrátt fyrir sársauka eftir að hafa slitið liðband í úlnlið.

De la Fuente er ekkert að fara að skipta um markvörð enda engin ástæða til. Simon hefur haldið hreinu í fimm HM-leikjum í röð og næst á dagskrá er að halda aftur af Cristiano Ronaldo og félögum í Portúgal í sextán liða úrslitunum.

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