HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 10:00 Unai Simon hefur ekki gert nein mistök á þessu heimsmeistaramóti og á enn eftir að fá á sig mark. Getty/Catherine Ivill Spænski markvörðurinn Unai Simon setti í gær nýtt met með því að verða sá markvörður sem hefur haldið hreinu lengst í sögu heimsmeistaramóts FIFA. Simon hefur sett nýtt HM-met með því að fá ekki á sig mark í 519 mínútur samfleytt í leikjum í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins. Með þessu hefur hann slegið 517 mínútna met ítalska markvarðarins Walter Zenga frá heimsmeistaramótinu 1990. Coupe du Monde 2026 : Unai Simon s’offre un record mondialhttps://t.co/vOzhFzs6IC— Foot Mercato (@footmercato) July 2, 2026 Samkvæmt opinberri skráningu heimsmetabókarinnar sló Simon 36 ára gamalt met Zenga í leiknum gegn Austurríki í 32-liða úrslitunum í gær. Hann hélt hreinu í þeim leik í 3-0 sigri. Simon hefur ekki enn fengið á sig mark á þessu heimsmeistaramóti og hann byrjaði metárangur sinn í heimsmeistarakeppninni í Katar árið 2022. Hrina markvarðarins hófst á HM í Katar 2022, með síðustu 39 mínútunum gegn Japan og öllum leiknum í sextán liða úrslitum gegn Marokkó, þar með talið framlengingu. Simón hélt þessari hrinu áfram í fyrstu fjórum leikjum Spánar á heimsmeistaramóti FIFA 2026 og fór þar með fram úr goðsögnum á borð við Iker Casillas, Peter Shilton, Sepp Maier og Gianluigi Buffon. Metið staðfestir einnig styrkleika varnarleiksins hjá landsliði Luis de la Fuente. Spánn komst í útsláttarkeppnina án þess að fá á sig eitt einasta mark í riðlakeppninni og hélt þeim styrk í fyrsta útsláttarleik mótsins. 🚨RECORD: 🇪🇸Unai Simon (518 minutos) consigue la mayor racha sin recibir gol de un portero en TODA la historia de la Copa del Mundo superando a 🇮🇹Walter Zenga (517) en 1990Los 518 minutos de 🇪🇸Unai:39 vs Japón120 vs Marruecos90 vs Cabo Verde90 vs Arabia Saudita90 vs… pic.twitter.com/6ml44yKnge— Alex Datos (@AlexDatos2) July 2, 2026 Þessi 29 ára gamli markvörður Athletic Bilbao er kannski ekki meðal þekktustu nafna í hópnum en frammistaða hans hefur verið lykilatriði í sterkum varnarleik Spánar. „Ég er stoltur af honum,“ sagði Luis De La Fuente, þjálfari Spánar. „Mér finnst hann vera eins og fjölskyldumeðlimur. Ég er mjög ánægður fyrir hans hönd.“ Simón hefur verið aðalmarkvörður Spánar mestallan síðasta hálfan áratug og haldið stöðu sinni þrátt fyrir samkeppni frá David Raya og Joan García, meistarakeppnismarkvörðum í tveimur af fjórum stærstu deildum Evrópu. Simón hefur varið allan sinn feril á minni sviðum með Bilbao, sem komst í Meistaradeildina í fyrsta sinn á ferli hans á síðasta tímabili. Simón er því markvörður númer eitt þrátt fyrir að mun fleiri knattspyrnuáhugamenn þekki til Raya hjá Arsenal og García hjá Barcelona. Báðir áttu þeir flott tímabil og lið þeirra urðu meistarar. Simón spilar aftur á móti með Athletic Bilbao og fékk á sig 54 mörk í spænsku deildinni á síðustu leiktíð þar sem liðið endaði bara í tólfta sæti. Simón á velgengni sína á alþjóðavettvangi að þakka frábærum árangri og nánum tengslum við De La Fuente, sem hefur að mestu staðist kröfur um að gefa öðrum markvörðum sínum meiri spilatíma, þrátt fyrir farsælli feril þeirra með félagsliðum. Luis de la Fuente hefur haldið tryggð við Simon þrátt fyrir að hafa ekki verið svo viss um Simón í yngri landsliðunum. Antonio Sivera fékk kallið í fyrsta leik Evrópumóts U21 árs landsliða 2019, sem Spánn tapaði fyrir Ítalíu. Simón byrjaði næstu leiki þar á eftir og lið De la Fuente vann að lokum titilinn. UNAI SIMÓN Y UNA MARCA HISTÓRICA: se convierte en el arquero con más minutos (519) sin recibir goles en Mundiales, superando lo hecho por el italiano Walter Zenga.#ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jXCe7K7wYw— SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026 Það hafa verið fáar efasemdir um frammistöðu Simon í A-landsliðinu. Simón varði tvær vítaspyrnur í vítaspyrnukeppninni gegn Króatíu í úrslitaleik Þjóðadeildarinnar 2023. „Ég er sérstaklega ánægður fyrir hönd Unai, sem hefur lengi verið beittur órétti. Ég vona að fólk geri sér grein fyrir hversu verðmætur hann er,“ sagði De la Fuente á þeim tíma. Simón stóð á milli stanganna sumarið eftir þegar Spánn vann EM 2024 og spilaði þrátt fyrir sársauka eftir að hafa slitið liðband í úlnlið. De la Fuente er ekkert að fara að skipta um markvörð enda engin ástæða til. Simon hefur haldið hreinu í fimm HM-leikjum í röð og næst á dagskrá er að halda aftur af Cristiano Ronaldo og félögum í Portúgal í sextán liða úrslitunum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? 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