Fótbolti

Banda­rísk borg setur á út­göngu­bann eftir leik Græn­höfða­eyja

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn Grænhöfðaeyja hafa fagnað gríðarlega úti á götum í borginni Brockton í Massachusetts-fylki en þar hefur allt farið úr böndunum
Stuðningsmenn Grænhöfðaeyja hafa fagnað gríðarlega úti á götum í borginni Brockton í Massachusetts-fylki en þar hefur allt farið úr böndunum Getty/Jacob Lujan

Hluti af HM-fögnuðinum í Brockton í Massachusetts-fylki hefur farið úr böndunum og nú er gripið til aðgerða fyrir leik Grænhöfðaeyja gegn Argentínu á föstudagskvöldið.

Moises Rodrigues, borgarstjóri Brockton, hefur nú gefið það út að útgöngubann verði sett á frá klukkan tíu á föstudagskvöldi til klukkan fimm á laugardagsmorgni að staðartíma.

Fréttastofan AP skrifar að nærri einn af hverjum fimm íbúum eigi ættir að rekja til eyjunnar og því sé staðurinn oft kallaður „Ellefta eyja Grænhöfðaeyja“.

Þúsundir manna hafa safnast saman í Brockton til að fylgjast með leikjum Grænhöfðaeyja á HM. Lögreglan hefur lagt áherslu á að flest fagnaðarlætin hafi farið friðsamlega fram en ofbeldi hefur einnig komið upp.

Að minnsta kosti níu manns hafa verið skotnir í tengslum við leikina eða þegar mannfjöldi safnaðist saman í miðbænum. Nokkrir hafa einnig slasast í hnífstungum.

„Tilgangurinn með útgöngubanninu er að vernda almannaöryggi, draga úr glæpum sem tengjast fagnaðarlátum eftir leikina og gera lögreglu, slökkviliði og neyðarþjónustu kleift að halda uppi reglu og bregðast við í neyðartilvikum,“ sagði Rodrigues borgarstjóri.

HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar

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