Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 13:02 Stuðningsmenn Grænhöfðaeyja hafa fagnað gríðarlega úti á götum í borginni Brockton í Massachusetts-fylki en þar hefur allt farið úr böndunum Getty/Jacob Lujan Hluti af HM-fögnuðinum í Brockton í Massachusetts-fylki hefur farið úr böndunum og nú er gripið til aðgerða fyrir leik Grænhöfðaeyja gegn Argentínu á föstudagskvöldið. Moises Rodrigues, borgarstjóri Brockton, hefur nú gefið það út að útgöngubann verði sett á frá klukkan tíu á föstudagskvöldi til klukkan fimm á laugardagsmorgni að staðartíma. Fréttastofan AP skrifar að nærri einn af hverjum fimm íbúum eigi ættir að rekja til eyjunnar og því sé staðurinn oft kallaður „Ellefta eyja Grænhöfðaeyja“. Brockton, Massachusetts, home to one of the nation’s largest Cape Verdean communities, will impose a nighttime curfew ahead of Cape Verde’s World Cup match. https://t.co/URPQ5oWZAN— NBC News (@NBCNews) July 2, 2026 Þúsundir manna hafa safnast saman í Brockton til að fylgjast með leikjum Grænhöfðaeyja á HM. Lögreglan hefur lagt áherslu á að flest fagnaðarlætin hafi farið friðsamlega fram en ofbeldi hefur einnig komið upp. Að minnsta kosti níu manns hafa verið skotnir í tengslum við leikina eða þegar mannfjöldi safnaðist saman í miðbænum. Nokkrir hafa einnig slasast í hnífstungum. „Tilgangurinn með útgöngubanninu er að vernda almannaöryggi, draga úr glæpum sem tengjast fagnaðarlátum eftir leikina og gera lögreglu, slökkviliði og neyðarþjónustu kleift að halda uppi reglu og bregðast við í neyðartilvikum,“ sagði Rodrigues borgarstjóri. &amp;amp;lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=nlXrJJMh-3w"&amp;amp;gt;watch on YouTube&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Ekki hrifinn af því að spila í bakverði Forseti Grænhöfðaeyja: „Við getum unnið Argentínu 1-0“ Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Sjá meira