Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“

Portúgal og Sviss tryggðu sér bæði sæti í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar í fótbolta í nótt en Króatía og Alsír eru hins vegar úr leik. Það var dramatík í lok Portúgalsleiksins og eftir hann líka.
Portúgal vann 2-1 sigur á Króatíu og mætir Spáni í næstu umferð en Sviss vann 2-0 sigur á Alsír og mætir annaðhvort Kólumbíu eða Gana í sextán liða úrslitunum.
Í dag er liðið síðan Diogo Jota lést í bílslysi. Eftir sigur Portúgals á Króatíu í nótt var hans minnst af gömlum liðsfélögum. Stærsta stjarna Portúgals gat ekki haldið aftur af tilfinningunum.
Sigurinn var lengi í burðarliðnum hjá Portúgal. Eftir dramatískar lokamínútur voru tilfinningarnar margar í portúgalska hópnum.
Þann 3. júlí í fyrra létust Diogo Jota og bróðir hans André Silva í umferðarslysi.
Ári síðar kemst Portúgal í 16-liða úrslit á HM. Eftir sigurinn kom portúgalska liðið saman til að minnast látins liðsfélaga.
„Við vissum hvað þessi dagsetning þýddi fyrir okkur. Við vissum það. Við unnum fyrir Diogo, fyrir okkur sjálf, fyrir Portúgal,“ sagði Cristiano Ronaldo eftir sigurinn, að sögn blaðamannsins Fabrizio Romano.
Fyrir leikinn var einnig sýnd mynd af Jota þegar þjóðsöngurinn var sunginn.
„Það voru mörg falleg tákn um orku og kraft sem sýndu hvað Diogo Jota þýddi fyrir liðið,“ sagði Roberto Martínez, þjálfari Portúgals, eftir leikinn og hélt áfram:
„Hann var maður sem hafði trú og við berum ábyrgð gagnvart Diogo. Það er hluti af gildum okkar og við munum halda því áfram,“ sagði Jira.
Fyrir minningarathöfnina átti sér stað mikið drama á vellinum.
Eftir 90 mínútur stefndi í framlengingu. Þá skallaði Gonçalo Ramos boltann í netið og kom Portúgölum í 2–1 í uppbótartíma. „Hver dagur er sérstakur því við tölum um [Jota] á hverjum degi,“ sagði Gonçalo Ramos, hetja Portúgals, við fréttamenn. „Hann gefur okkur styrk og það er mjög sérstakt að hafa unnið í dag og komist á eitt mikilvægasta stig þessarar keppni,“ sagði Ramos.
Um tíu mínútum síðar hélt allur völlurinn að Króatía hefði jafnað en norski dómarinn dæmdi markið af vegna rangstöðu. Zlatko Dalic, þjálfari Króatíu, var allt annað en ánægður með þann dóm.
„Ég ætla ekki að tjá mig mikið um það, en ég vil hiklaust segja að dómgæslan var mjög slæm. Við fengum ekki aukaspyrnur sem hefði átt að dæma,“ sagði Dalic.
„Þetta var mjög slæm dómgæsla, en Króatía tapaði. Við biðjumst afsökunar og höldum áfram,“ lauk þjálfarinn máli sínu.
Um hálftíma fyrir dramatíkina í uppbótartíma hafði Ronaldo einnig skorað fyrir Portúgal. Þrátt fyrir sex þátttökur á HM hafði Ronaldo aldrei áður skorað í útsláttarleik á HM.
Það breyttist þegar þessi 41 árs gamli leikmaður fékk tækifæri af vítapunktinum. Þar með varð hann elsti leikmaðurinn til að skora í úrslitakeppni HM.
„Við drottnuðum yfir leiknum í fyrri hálfleik. Í seinni hálfleik, eftir markið, urðum við svolítið stressaðir en svona er fótboltinn,“ sagði Ronaldo. „Eftir vítaspyrnuna fannst mér við spila aðeins betur. Við sköpuðum nokkur færi og mér finnst að við höfum átt skilið að vinna leikinn þegar allt kemur til alls.“
Ivan Perisic hafði komið Króatíu yfir á 53. mínútu en vítið hans Ronaldi jafnaði metin á 68. mínútu.
Leikurinn á fimmtudaginn var sá fyrsti í sögu heimsmeistaramótsins þar sem tveir útileikmenn, Modrić og Ronaldo, voru að minnsta kosti 40 ára gamlir. Fyrrum liðsfélagarnir hjá Real Madrid föðmuðust á miðjum vellinum eftir leikinn.
„Ég spilaði með Luca í svo mörg ár,“ sagði Ronaldo. „Við erum næstum jafngamlir. Mér finnst hann vera goðsögn í fótbolta. Hann er enn þá goðsögn í fótbolta.“
Þetta gæti líka hafa verið í síðasta sinn sem Ronaldo skráði sig á markaskorunarlistann fyrir Portúgal.
Fyrir leikinn gegn Króatíu var haft eftir systur Cristiano Ronaldo að hún hefði „trúverðugar heimildir“ fyrir því að HM væri „síðasti dans“ Ronaldos með portúgalska landsliðinu.
„Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, getið þið sagt bless. Ekki í dag, en ég held að þetta sé kveðjustundin. Ég er að tala um landsliðið, sagði Kátia Aveiro, systir Ronaldos, við Sport TV, að sögn Marca.
Eftir leikinn er Ronaldo sagður hafa sagt að hann vilji ekki taka neinar fljótfærnislegar ákvarðanir.
„Ég mun taka ákvörðun eftir mótið, ekki núna,“ sagði Ronaldo eftir leikinn.
Svisslendingar unnu leik í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn í 88 ár eftir nokkuð þægilegan 2-0 sigur á Alsír. Alsír var meira með boltann í Vancouver en yfirburðir Sviss í sóknarleiknum komu fram í skapa færi.
Sviss braut ísinn á 10. mínútu þegar Johan Manzambi fór í frábært einstaklingsframtak áður en hann lagði boltann á silfurfati fyrir Breel Embolo sem skoraði í autt markið.
Staðan var orðin 2-0 innan við 48 sekúndum eftir að seinni hálfleikur hófst, þegar fyrirgjöf var aðeins hreinsuð út til Dan Ndoye, sem skoraði það sem reyndist vera síðasta mark leiksins. Varamaðurinn Fabian Rieder átti svo að öllum líkindum versta klúður mótsins þegar honum tókst ekki að skora í autt markið síðar í leiknum.