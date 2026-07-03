Fótbolti

Sjáðu stuðnings­menn Kongó fagna marki á Eng­landi

Andri Broddason skrifar
Brian Chipenga skoraði mark Kongó gegn Englandi og stuðningsmenn fögnuðu um allan heim.
Brian Chipenga skoraði mark Kongó gegn Englandi og stuðningsmenn fögnuðu um allan heim. Michael Reaves/Getty Images

Hópur stuðningsmanna Kongó var búinn að safna sér saman á götum Lundúna fyrir leik Englands og Kongó í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Stuðningsmennirnir fögnuðu innilega þegar Kongó komst yfir í leiknum en England endaði á að vinna leikinn 2-1.

Stór hluti fólks á Englandi á ættir að rekja til annarra landa og er Kongó þar engin undantekning. Sem dæmi má taka Aaron Wan-Bissaka sem fæddist á Englandi en var einn lykilleikmaður Kongó á heimsmeistaramótinu.

Kongó endaði á að tapa fyrir Englandi í gær eftir tvö mörk frá Harry Kane í seinni hálfleik. Þrátt fyrir það komst Kongó yfir snemma í fyrri hálfleik og náði að halda því forskoti lengi.

Mikil fagnaðarlæti brutust út hjá stuðningsmönnum Kongó sem voru búnir að safnast saman í Lundúnum þegar Kongó skoraði. Gleðin tók sannarlega við völdum og er það ánægjulegt að sjá

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