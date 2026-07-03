Hópur stuðningsmanna Kongó var búinn að safna sér saman á götum Lundúna fyrir leik Englands og Kongó í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Stuðningsmennirnir fögnuðu innilega þegar Kongó komst yfir í leiknum en England endaði á að vinna leikinn 2-1.
Stór hluti fólks á Englandi á ættir að rekja til annarra landa og er Kongó þar engin undantekning. Sem dæmi má taka Aaron Wan-Bissaka sem fæddist á Englandi en var einn lykilleikmaður Kongó á heimsmeistaramótinu.
Kongó endaði á að tapa fyrir Englandi í gær eftir tvö mörk frá Harry Kane í seinni hálfleik. Þrátt fyrir það komst Kongó yfir snemma í fyrri hálfleik og náði að halda því forskoti lengi.
DR CONGO FANS IN LONDON GO CRAZY AFTER GOING 1-0 UP VS. ENGLAND!! 😮😮😮 pic.twitter.com/H8yudIdemZ— ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 1, 2026
DR CONGO FANS IN LONDON GO CRAZY AFTER GOING 1-0 UP VS. ENGLAND!! 😮😮😮 pic.twitter.com/H8yudIdemZ
Mikil fagnaðarlæti brutust út hjá stuðningsmönnum Kongó sem voru búnir að safnast saman í Lundúnum þegar Kongó skoraði. Gleðin tók sannarlega við völdum og er það ánægjulegt að sjá