Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Agnar Már Másson skrifar 1. júlí 2026 14:18 Kristján hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni. Samkvæmt heimildum Vísis var Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals, allt annað en ánægður með uppátæki ungs starfsmanns í hvalskurði þegar hann lék sér að limi hvalhræsins sem Hvalur 8 flutti til hafnar í gær. Kristján hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni. Athygli vakti að þjóðsöngurinn var spilaður þegar hræið var gert tilbúið til hvalskurðar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var þjóðsöngurinn spilaður með vitund yfirmanna Hvals. Á þessum tíma höfðu aðgerðarsinnar, meðal annars frá Paul Watson-samtökunum, staðið vakt fyrir ofan hvalveiðistöðina til þess að fylgjast með skyttunum landa langreyði. Skipið Bandero er í lögsögu Íslands á vegum Paul Watson-samtakanna en þau hóta því að binda endi á hvalveiðar Íslendinga. Starfsmaðurinn otaði einnig limnum að tökumanni Vísis, sem var við tökur á svæðinu, en myndskeið af uppátækinu má sjá hér að neðan. Hvalur starfar samkvæmt veiðileyfi en atvinnuvegaráðherra brást illa við uppátæki starfsmannsins í viðtali í kvöldfréttum Sýnar í gær og sagði starfsmönnum félagsins að haga sér eins og fullorðnir. Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforkólfur á Skaga, kvaðst í morgun afar ósáttur við ummæli atvinnuvegaráðherra og sagði hana eiga að standa með starfsfólki Hvals, en ekki gagnrýna það. Samkvæmt heimildum Vísis var þung stemmning meðal starfsfólks í hvalstöðinni í gær eftir uppátækið og alla umfjöllunina. Núna er bræla og stefnir í að engar hvalveiðar verði næstu daga. Matvælastofnun rannsakar nú hvers vegna langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum Hvals 22. júní. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og leyfi Hvals afturkallað. Hvalveiðar Hvalir Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent Fleiri fréttir Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Sjá meira