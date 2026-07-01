Innlent

Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn

Agnar Már Másson skrifar
Kristján hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni.
Kristján hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni.

Samkvæmt heimildum Vísis var Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals, allt annað en ánægður með uppátæki ungs starfsmanns í hvalskurði þegar hann lék sér að limi hvalhræsins sem Hvalur 8 flutti til hafnar í gær.

Kristján hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni.

Athygli vakti að þjóðsöngurinn var spilaður þegar hræið var gert tilbúið til hvalskurðar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var þjóðsöngurinn spilaður með vitund yfirmanna Hvals.

Á þessum tíma höfðu aðgerðarsinnar, meðal annars frá Paul Watson-samtökunum, staðið vakt fyrir ofan hvalveiðistöðina til þess að fylgjast með skyttunum landa langreyði. Skipið Bandero er í lögsögu Íslands á vegum Paul Watson-samtakanna en þau hóta því að binda endi á hvalveiðar Íslendinga.

Starfsmaðurinn otaði einnig limnum að tökumanni Vísis, sem var við tökur á svæðinu, en myndskeið af uppátækinu má sjá hér að neðan.

Hvalur starfar samkvæmt veiðileyfi en atvinnuvegaráðherra brást illa við uppátæki starfsmannsins í viðtali í kvöldfréttum Sýnar í gær og sagði starfsmönnum félagsins að haga sér eins og fullorðnir. Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforkólfur á Skaga, kvaðst í morgun afar ósáttur við ummæli atvinnuvegaráðherra og sagði hana eiga að standa með starfsfólki Hvals, en ekki gagnrýna það.

Samkvæmt heimildum Vísis var þung stemmning meðal starfsfólks í hvalstöðinni í gær eftir uppátækið og alla umfjöllunina.

Núna er bræla og stefnir í að engar hvalveiðar verði næstu daga.

Matvælastofnun rannsakar nú hvers vegna langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum Hvals 22. júní. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og leyfi Hvals afturkallað.

Hvalveiðar Hvalir

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