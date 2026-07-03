Mörgum finnst örlög Lionel Messi og örlög Bandaríkjamannsins Folarin Balogun vera gott dæmi um Jón og Séra-Jón meðferð á heimsmeistaramótinu í fótbolta en dómari er ekki sammála því.
Myndbandsdómarar ákváðu að Balogun, sem hafði áður komið Bandaríkjamönnum yfir á móti Bosníu, hefði átt rauða spjaldið skilið.
Atvikið varð eftir rúmlega klukkutíma leik í leik Bandaríkjanna og Bosníu og Hersegóvínu og hefur vakið mikla reiði meðal bandarískra fjölmiðla.
Just a reminder that USMNT striker Folarin Balogun received a red card after a VAR check on this challenge. Earlier in the tournament, Lionel Messi didn’t get a yellow card or even a VAR check for a similar challenge. pic.twitter.com/C1eMdLU4F3— USMNT Only (@usmntonly) July 2, 2026
Just a reminder that USMNT striker Folarin Balogun received a red card after a VAR check on this challenge. Earlier in the tournament, Lionel Messi didn’t get a yellow card or even a VAR check for a similar challenge. pic.twitter.com/C1eMdLU4F3
Markahæsti leikmaður Bandaríkjanna á mótinu fékk rautt spjald fyrir að stíga á ökkla Tarik Muharemovic í baráttu um boltann; atvik sem margir bera saman við svipaða aðgerð Lionel Messi í opnunarleik Argentínu á HM gegn Alsír, þar sem heimsstjarnan slapp án þess að fá spjald af nokkrum toga.
Danski úrvalsdeildardómarinn Jonas Hansen hefur skoðað bæði atvikin fyrir TV 2 Sport og þótt hann telji enn að Messi hafi sloppið ódýrt og hefði átt að fá áminningu er að hans mati ekkert út á dómgæsluna í leiknum í nótt að setja og rauða spjaldið er algjörlega réttmætt.
„Ég er 100 prósent sammála dómnum,“ leggur hann áherslu á. Aðgerðir og aðferðafræði dómarateymisins á mínútunum eftir atvikið voru algjörlega samkvæmt dómarabókinni og brutu ekki í bága við nein skilyrði fyrir íhlutun frá VAR, undirstrikar Jonas Hansen.
🔥 Las redes arden al comparar esta entrada de Balogun que acabó en roja y esta de Messi en la primera jornada, que no tuvo consecuencias#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/7AlGUCtvQx— Diario AS (@diarioas) July 2, 2026
🔥 Las redes arden al comparar esta entrada de Balogun que acabó en roja y esta de Messi en la primera jornada, que no tuvo consecuencias#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/7AlGUCtvQx
„Það er algjörlega venjuleg framkvæmd að tæklingar og návígi séu stöðugt skoðuð í VAR-herberginu meðan á leik stendur, bæði í rauntíma og í hægri endursýningu. VAR hefur fullkomin tæki og tól, alveg eins og þeir sem framleiða leikinn fyrir sjónvarp; þeir geta valið sjónarhorn, þysjað inn og út, fryst myndir,“ sagði Hansen.
„Frá sjónarhóli dómgæslu var atvikið afgreitt algjörlega rétt og ég tel að þetta sé mjög, mjög flott dómarastarf,“ sagði Hansen. En hver er þá munurinn á Balogun og Messi?
Jonas Hansen útskýrir einnig muninn á atvikunum með Balogun og Messi, sem hafa verið dregin fram sem sönnun fyrir mismunandi línum í VAR-dómgæslu og jafnvel sérstakri meðferð á „FIFA-gullmolanum“ Messi.
Folarin Balogun - Red Card.Fifa President Lionel Messi - No Red Card. This are the Real Issues. pic.twitter.com/xQofIzGHdv— Buchi Laba (@Buchi_Laba) July 2, 2026
Folarin Balogun - Red Card.Fifa President Lionel Messi - No Red Card. This are the Real Issues. pic.twitter.com/xQofIzGHdv
„Það er skýr munur á þessum tveimur atvikum. Balogun kemur inn í návígið með allt annarri ákefð og krafti og lendir með fullum líkamsþunga á fæti mótherjans, sem veldur snúningi í ökklanum sem getur verið mjög hættulegur,“ sagði Hansen.
„Þegar þetta er borið saman við Messi-atvikið má sjá að hann reynir að draga sig til baka í návíginu og lendir ekki með líkamsþunga sinn á bak við snertinguna. Auk þess hittir Messi mótherja sinn á annan hátt; hann hittir á kálfann – sem er auðvitað ekki leyfilegt – en það veldur ekki þessum hættulega snúningi í ökklanum,“ sagði Hansen.
„Í hvorugu atvikinu er snertingin af ásetningi eða með illum ásetningi, en sérstaklega í tilfelli Baloguns er tillitssemin við öryggi mótherjans samt á hans ábyrgð – og þeirri ábyrgð vanrækir hann,“ sagði Hansen.