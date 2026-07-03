Fótbolti

Dómari út­skýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi og Folarin Balogun eru báðir markahæstu leikmenn sinna þjóða á þessu heimsmeistaramóti en Balogun missti af næsta leik eftir að hafa fengið rautt spjald í 32 liða úrslitunum.
Lionel Messi og Folarin Balogun eru báðir markahæstu leikmenn sinna þjóða á þessu heimsmeistaramóti en Balogun missti af næsta leik eftir að hafa fengið rautt spjald í 32 liða úrslitunum. Getty/Michael Steele/Charlotte Wilson

Mörgum finnst örlög Lionel Messi og örlög Bandaríkjamannsins Folarin Balogun vera gott dæmi um Jón og Séra-Jón meðferð á heimsmeistaramótinu í fótbolta en dómari er ekki sammála því.

Myndbandsdómarar ákváðu að Balogun, sem hafði áður komið Bandaríkjamönnum yfir á móti Bosníu, hefði átt rauða spjaldið skilið.

Atvikið varð eftir rúmlega klukkutíma leik í leik Bandaríkjanna og Bosníu og Hersegóvínu og hefur vakið mikla reiði meðal bandarískra fjölmiðla.

Markahæsti leikmaður Bandaríkjanna á mótinu fékk rautt spjald fyrir að stíga á ökkla Tarik Muharemovic í baráttu um boltann; atvik sem margir bera saman við svipaða aðgerð Lionel Messi í opnunarleik Argentínu á HM gegn Alsír, þar sem heimsstjarnan slapp án þess að fá spjald af nokkrum toga.

Danski úrvalsdeildardómarinn Jonas Hansen hefur skoðað bæði atvikin fyrir TV 2 Sport og þótt hann telji enn að Messi hafi sloppið ódýrt og hefði átt að fá áminningu er að hans mati ekkert út á dómgæsluna í leiknum í nótt að setja og rauða spjaldið er algjörlega réttmætt.

„Ég er 100 prósent sammála dómnum,“ leggur hann áherslu á. Aðgerðir og aðferðafræði dómarateymisins á mínútunum eftir atvikið voru algjörlega samkvæmt dómarabókinni og brutu ekki í bága við nein skilyrði fyrir íhlutun frá VAR, undirstrikar Jonas Hansen.

„Það er algjörlega venjuleg framkvæmd að tæklingar og návígi séu stöðugt skoðuð í VAR-herberginu meðan á leik stendur, bæði í rauntíma og í hægri endursýningu. VAR hefur fullkomin tæki og tól, alveg eins og þeir sem framleiða leikinn fyrir sjónvarp; þeir geta valið sjónarhorn, þysjað inn og út, fryst myndir,“ sagði Hansen.

„Frá sjónarhóli dómgæslu var atvikið afgreitt algjörlega rétt og ég tel að þetta sé mjög, mjög flott dómarastarf,“ sagði Hansen. En hver er þá munurinn á Balogun og Messi?

Jonas Hansen útskýrir einnig muninn á atvikunum með Balogun og Messi, sem hafa verið dregin fram sem sönnun fyrir mismunandi línum í VAR-dómgæslu og jafnvel sérstakri meðferð á „FIFA-gullmolanum“ Messi.

„Það er skýr munur á þessum tveimur atvikum. Balogun kemur inn í návígið með allt annarri ákefð og krafti og lendir með fullum líkamsþunga á fæti mótherjans, sem veldur snúningi í ökklanum sem getur verið mjög hættulegur,“ sagði Hansen.

„Þegar þetta er borið saman við Messi-atvikið má sjá að hann reynir að draga sig til baka í návíginu og lendir ekki með líkamsþunga sinn á bak við snertinguna. Auk þess hittir Messi mótherja sinn á annan hátt; hann hittir á kálfann – sem er auðvitað ekki leyfilegt – en það veldur ekki þessum hættulega snúningi í ökklanum,“ sagði Hansen.

„Í hvorugu atvikinu er snertingin af ásetningi eða með illum ásetningi, en sérstaklega í tilfelli Baloguns er tillitssemin við öryggi mótherjans samt á hans ábyrgð – og þeirri ábyrgð vanrækir hann,“ sagði Hansen.

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