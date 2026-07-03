Norðmaðurinn Erling Haaland skoraði sitt fimmta mark á heimsmeistaramótinu þegar hann tryggði Noregi sæti í 16-liða úrslitum. Fögnuður hans vakti athygli hjá sumum blaðamönnum.
Haaland skoraði sigurmarkið undir lokin sem tryggði Noregi 2-1 sigur á Fílabeinsströndinni og þar með leik á móti Brasilíu.
Heiðurinn af markinu ætti þó réttilega að eigna liðsfélaganum Patrick Berg, sem átti þarna snilldarstoðsendingu á framherja sinn. Það vildi Erling Haaland líka votta og viðurkenna þegar þeir höfðu lokið við að fagna með restinni af liðsfélögunum.
Haaland var spurður út í kossinn og faðmlagið.
„Ég hélt að hann myndi skjóta sjálfur, en svo náði hann að halda ró sinni og spila boltanum á mig. Það var góð hugmynd,“ sagði Haaland við norska ríkisútvarpið og bætti við með brosi að það væri yfirleitt góð hugmynd að spila boltanum á sig.
Erling Haaland & Patrick Berg #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ol2Yit0TH— H (@HQpcrt) June 30, 2026
Erling Haaland & Patrick Berg #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ol2Yit0TH
Þetta var ekki í fyrsta skipti á HM sem Berg átti úrslitastoðsendingu á Haaland. Sama uppskrift átti sér stað í öðrum leik riðlakeppninnar gegn Senegal, þar sem Berg átti líka síðustu snertinguna í 3-1 markinu.
En kannski var frammistaða Patrick Berg í 32-liða úrslitunum aðeins á hærra stigi en allt annað sem hann hefur áður sýnt. Það telur að minnsta kosti liðsfélaginn Marcus Holmgren Pedersen:
„Patrick var einstakur. Ég held að þetta sé besti leikur sem ég hef séð hann spila, sagði Pedersen við NRK eftir sigurinn.
Aðalpersónan sjálf vildi ekki ganga svo langt í sínum niðurstöðum. Fyrir honum var mikilvægast að Norðmenn næðu að skora sigurmarkið og komast áfram í 16-liða úrslitin. Íhugaði hann að klára sjálfur?
„Nei, hann [Haaland] er betri í að skora en ég, svo það er betra að spila boltanum inn á hann,“ sagði Berg, sem tók glaður við kossinum frá einum besta sóknarmanni heims.
„Þetta var hrein gleði frá öllum sem komu að málinu. Við erum auðvitað ánægðir með að geta skorað eins og við gerðum, svona seint í leiknum. Þetta var frábær tilfinning,“ sagði Berg.
Með sigrinum er ljóst að norska landsliðið mun spila á móti Brasilíu í 16-liða úrslitum á sunnudaginn.