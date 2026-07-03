Haaland útskýrir kosinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 14:31 Erling Haaland kyssir Patrick Berg á ennið og þakkar honum fyrir frábæra stoðsendingu. Getty/Rico Brouwer Norðmaðurinn Erling Haaland skoraði sitt fimmta mark á heimsmeistaramótinu þegar hann tryggði Noregi sæti í 16-liða úrslitum. Fögnuður hans vakti athygli hjá sumum blaðamönnum. Haaland skoraði sigurmarkið undir lokin sem tryggði Noregi 2-1 sigur á Fílabeinsströndinni og þar með leik á móti Brasilíu. Heiðurinn af markinu ætti þó réttilega að eigna liðsfélaganum Patrick Berg, sem átti þarna snilldarstoðsendingu á framherja sinn. Það vildi Erling Haaland líka votta og viðurkenna þegar þeir höfðu lokið við að fagna með restinni af liðsfélögunum. Haaland var spurður út í kossinn og faðmlagið. „Ég hélt að hann myndi skjóta sjálfur, en svo náði hann að halda ró sinni og spila boltanum á mig. Það var góð hugmynd,“ sagði Haaland við norska ríkisútvarpið og bætti við með brosi að það væri yfirleitt góð hugmynd að spila boltanum á sig. Erling Haaland & Patrick Berg #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ol2Yit0TH— H (@HQpcrt) June 30, 2026 Þetta var ekki í fyrsta skipti á HM sem Berg átti úrslitastoðsendingu á Haaland. Sama uppskrift átti sér stað í öðrum leik riðlakeppninnar gegn Senegal, þar sem Berg átti líka síðustu snertinguna í 3-1 markinu. En kannski var frammistaða Patrick Berg í 32-liða úrslitunum aðeins á hærra stigi en allt annað sem hann hefur áður sýnt. Það telur að minnsta kosti liðsfélaginn Marcus Holmgren Pedersen: „Patrick var einstakur. Ég held að þetta sé besti leikur sem ég hef séð hann spila, sagði Pedersen við NRK eftir sigurinn. Aðalpersónan sjálf vildi ekki ganga svo langt í sínum niðurstöðum. Fyrir honum var mikilvægast að Norðmenn næðu að skora sigurmarkið og komast áfram í 16-liða úrslitin. Íhugaði hann að klára sjálfur? „Nei, hann [Haaland] er betri í að skora en ég, svo það er betra að spila boltanum inn á hann,“ sagði Berg, sem tók glaður við kossinum frá einum besta sóknarmanni heims. „Þetta var hrein gleði frá öllum sem komu að málinu. Við erum auðvitað ánægðir með að geta skorað eins og við gerðum, svona seint í leiknum. Þetta var frábær tilfinning,“ sagði Berg. Með sigrinum er ljóst að norska landsliðið mun spila á móti Brasilíu í 16-liða úrslitum á sunnudaginn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Sjá meira