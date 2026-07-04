Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júlí 2026 19:00 Azzedine Ounahi fagnar hér seinna marki sínu með liðsfélögum sínum í marokkóska landsliðinu. Getty/Kevin C. Cox Marokkómenn tryggðu sér fyrstir liða sæti í átta liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu eftir 3-0 sigur á Kanada í fyrsta leik sextán liða úrslitanna í kvöld. Kanadamenn eru því fyrstu gestgjafarnir til að detta úr leik á þessu móti en Bandaríkin og Mexíkó eiga eftir að spila í sextán liða úrslitunum. Marokkó er að komast svona langt á öðru HM í röð en fyrir fjórum árum fór liðið alla leið í undanúrslit. Liðið mætir anannaðhvortrakklandi eða Paragvæ í átta liða úrslitunum. Azzedine Ounahi var maður leiksins en hann skoraði bæði mörkin í seinni hálfleiknum eftir að Marokkó hafði misst markahæsta manninn sinn, Ismael Saibari, meiddan af velli í fyrri hálfleik. Það var áfall fyrir Marokkó en það var líka slök frammistaða liðsins fyrir hlé. Þetta er því grátleg niðurstaða fyrir Kanadamenn sem voru mun betra liðið í fyrri hálfleik en tókst ekki að nýta það og skora mark. Þeir fengu á sig mark gegn gangi leiksins og misstu trú eftir það. Marokkómenn tóku til hjá sér í hálfleiknum og voru síðan fljótir að skora í þeim síðari en Ounahi skoraði á 50. mínútu. Achraf Hakimi tók þá sniðuga aukaspyrnu en í stað þess að senda boltann inn í markteiginn þá gaf hann boltann þvert út í teiginn þar sem Ounahi kom á ferðinni og skoraði með laglegu skoti. Eftir markið mátti sjá mikinn mun á orkustigi kanadíska liðsins og þeir áttu erfitt uppdráttar eftir það. Ounahi skoraði sitt annað mark á 82. mínútu og gerði nánast endanlega út um leikinn. Hann fékk þá boltann frá Brahim Díaz eftir skyndisókn og skoraði aftur laglega. Soufiane Rahimi skoraði þriðja markið á áttundu mínútu í uppbótartíma eftir aðra stoðsendingu frá Brahim Díaz sem er nú kominn með fjórar slíkar á HM í ár. HM 2026 í fótbolta