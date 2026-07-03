Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Andri Broddason skrifar 3. júlí 2026 21:33 Lionel Messi hefur skorað í átta leikjum í röð á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Eins og flestir hefðu búist við var Argentína sterkari aðilinn í leiknum en Grænhöfðaeyjar sýndu hvers vegna liðið komst í 32-liða úrslitin. Argentína sótti en Grænhöfðaeyjar voru með vel skipulagða vörn sem gat svarað flestu sem Argentína bauð upp á. Á 29. mínútu kemur hins vegar Lissandro Martinez með frábæra sendingu á Lionel Messi sem tók listilega vel á móti boltanum og skilaði honum í netið. Markið sló Grænhöfðaeyjar út af laginu og urðu yfirburðir Argentínu meiri eftir markið. Grænhöfðaeyjar héldu þó út hálfleikinn sem endaði 1-0. Grænhöfðaeyjar eyddu meirihluta leiksins í vörn en náðu stöku sinnum að koma sér í sóknarfæri og nýttu þau vel. Á 59. mínútu komust Grænhöfðaeyjar í sókn og nýttu hana vel með góðu samspili sem argentíska liðið var ekki tilbúið í. Deroy Duarte fær þröngt færi í teig Argentínu en nær að setja boltann í markið fram hjá Emiliano Martinez í marki Argentínu. Við það jókst örvænting Argentínu en Grænhöfðaeyjar náðu að standa það af sér. Þreyta hjá Argentínu byrjaði að segja til sín og undir lok venjulegs leiktíma gerði Argentína nokkrar skiptingar vegna meiðsla. Argentína reyndi að sækja en Vozinha varði vel í marki Grænhöfðaeyja og þurfti að framlengja leikinn. Í byrjun framlengingarinnar fær Argentína hornspyrnu. Þar datt boltinn fyrir Lissandro Martinez sem lúðraði boltanum í netið. Argentína náði forystunni aftur og Grænhöfðaeyjar með bakið upp við vegg. Grænhöfðaeyjar byrjuðu að taka meiri áhættur og þurfti Argentína að verjast á móti. Undir lok fyrri hálfleiks framlengingarinnar fékk Sidny Lopes Cabral boltann vinstra megin við teig Argentínu. Hann fíflaði einn varnarmann og smurði svo boltanum óverjandi í fjærhornið. Miami Stadium hefur aldrei áður heyrt önnur eins læti. Undir miðjan seinni hálfleik framlengingarinnar fær Argentína hornspyrnu sem Messi tekur. Cristian Romero stekkur manna hæst og stangar boltann í netið. Því miður fyrir Grænhöfðaeyjar var ekki tími fyrir annað jöfnunarmark. Grænhöfðaeyjar geta þó farið heim með höfuðið hátt eftir frábæra frammistöðu gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Argentína mætir Egyptalandi í 16-liða úrslitum. HM 2026 í fótbolta