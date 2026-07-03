Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Andri Broddason skrifar 3. júlí 2026 17:31 Mohammad Salah leiðir Egyptaland áfram í 16-liða úrslit. Alex Grimm/Getty Images Egyptaland komst í 16-liða úrslit eftir dramatíska vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum gegn Ástralíu heimsmeistaramótsins í fótbolta. Í fyrri hálfleik var Egyptaland frískari aðilinn í leiknum og hélt meira í boltann. Ástralía var meira að reiða sig á föst leikatriði þar sem lið þeirra er hávaxið. Egyptaland komst yfir strax á þrettándu mínútu þrátt fyrir misheppnaða aukaspyrnu. Boltinn barst út fyrir teiginn þar sem Egyptaland spilaði boltanum. Þaðan gaf Karim Hafez sendingu inn í teiginn sem Emam Ashour skallaði í netið. Það var ekkert sem Patrick Beach gat gert við þessu í marki Ástrala. Ástralía náði nokkrum sinnum að ógna marki Egypta en kom sér aldrei í gott færi. Egyptaland náði að halda forystunni fram að hálfleik. Þegar tíu mínútur voru liðnar af seinni hálfleik fær Ástralía aukaspyrnu sem er sett þétt inn í teig Egyptalands. Þar reyndi Mohamed Hany að skalla boltann í burtu en mistókst það og endaði boltinn í hans eigin neti. Staðan var því jöfn eftir sjálfsmark Egyptalands, 1-1. Undir lok venjulegs leiktíma gefur Salah frábæra fyrirgjöf í teig Ástralíu þar sem Rami Rabia skallaði boltann að marki Ástralíu. Patrick Beach var með skjót viðbrögð í marki Ástrala og náði að verja skallann á ótrúlegan hátt. Þetta var síðasta færi venjulegs leiktíma og ljóst að það þurfti að framlengja leikinn. Snemma í framlengingunni kemst Salah í gott færi eftir samspil við Omar Marmoush en Salah skýtur boltanum rétt yfir markið. Illa farið með mikilvægt marktækifæri. Seinni hálfleikur framlengingarinnar einkenndist af því að Egyptar voru í sókn og Ástralir reyndu að keyra hratt í þau fáu skipti sem þeir fengu boltann. Egyptar fengu nokkur fín færi en vörn Ástrala var þétt og náði að verjast vel. Undir lok framlengingarinnar var ljóst að leikurinn væri að fara að enda í vítaspyrnukeppni. Þá ákveða Ástralir að skipta um markmann og kemur Matthew Ryan inn á fyrir Patrick Beach. Það gekk ekki eins og Áströlum hefði óskað en ryan varði ekki eitt einasta víti. Harry Souttar klúðraði fyrstu vítaspyrnu fyrir Ástrali og sömuleiðis 18 ára Lucas Herrington. Egyptaland mætir því annaðhvort Argentínu eða Grænhöfðaeyjum í 16-liða úrslitum en sá leikur fer fram seinna í kvöld. HM 2026 í fótbolta