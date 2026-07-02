Spánn mætti Austurríki í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Spánverjar sýndu yfirburðaframmistöðu í Los Angeles og vann leikinn 3-0.
Fyrri hálfleikurinn byrjaði í rólegri kantinum en bæði lið sköpuðu sér lítið af færum. Spánverjar byrjuðu þó smám saman að sækja í sig veðrið og skapa sér hættulegri færi.
Á 29. mínútu dróg til tíðinda þegar Marc Cucurella náði að skora eftir hornspyrnu. Þar datt hins vegar austurríski markmaðurinn um leikmenn Spánar og dæmdi dómarinn markið af vegna brots. Hann fór í skjáinn og staðfesti sinn eigin dóm og markið stóð ekki. Mörgum fannst þetta aumt brot en dómarinn hefur lokaorðið.
Spánverjar náðu að bæta upp fyrir þetta og náði Mikel Oyarzabal að skora eftir frábæra stoðsendingu frá Cucurella. Spánn var því komið með verðskuldaða forystu og hélt þeirri forystu út hálfleikinn.
Í seinni hálfleik var Spánn sterkari aðilinn og átti Austurríki lítil svör. Á 66. mínútu bætti Pedro Porro við öðru marki Spánverja. Alex Baena gaf góða sendingu í teiginn þar sem Porro kom á fleygiferð og stangaði boltann inn. Þetta var jafnframt fyrsta landsliðmark Pedro Porro.
Sóknin hélt áfram að dynja á austurrísku vörninni en oft náðu varnarmennirnir að bjarga marki naumlega. Á 88. mínútu bætti Spánn við þriðja markinu þegar Oyarzabal skoraði sitt annað mark. Cucurella gaf frábæra sendingu inn fyrir þreytta vörn Austurríkis sem Oyarzabal kláraði vel.
Spánn vann því sannfærandi sigur gegn Austurríki. Spánn mætir annaðhvort Portúgal eða Króatíu í 16-liða úrslitum en sá leikur fer fram seinna í kvöld.