Karlmaður sem var handtekinn í gær vegna gruns um innbrot í Efstaleitisapótek flúði vettvang á Hopp-deilibíl. Maðurinn var handtekinn eftir eftirför í bíl og á fæti.
Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á stöð 1, segir í samtali við fréttastofu að maðurinn hafi verið handtekinn eftir glæfraakstur í Fossvogsdal. Maðurinn hafi ekið götur, göngustíga og farið yfir göngubrú við Kringlumýrarbraut til að komast inn í Fossvogsdalinn.
Sjá einnig: Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek
Í dagbók lögreglu í morgun kom fram að maðurinn hafi enda reynt að komast undan á fæti en hann svo stöðvaður og handtekinn eftir stuttan spöl.
Ásmundur segir hann einan grunaðan um innbrotið. Hann hafi verið einn í bílnum. Tilkynnt var um innbrotið um klukkan 20.30 að sögn Ásmundar.
Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík, segir skýrt að ef umferðarlög eða skilmálar fyrirtækisins hafi verið brotnir verði maðurinn sektaður. Upphæð sektar fari eftir eðli brotsins en hámarksupphæð sé 250 þúsund.
Hún segir allar ferðir raktar en Hopp skoði ekki ferðir nema það sé grunur um brot og það sé að beiðni lögreglunnar.
„Við erum ekki að fylgjast með því hvað almennir borgarar gera,“ segir hún en ef lögregla biðji um aðstoð við að rekja ferð geti Hopp sótt slík gögn.