Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna yfirstandandi innbrots í apótek. Þegar komið var á vettvang var gerandinn farinn en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum.
Gerandinn gerði tilraun til að komast undan á bifreið en lögregla veitti honum eftirför.
„Ók aðilinn hættulega eftir akbrautum og göngustígum en stöðvaði síðan för á göngustíg í Fossvogi. Reyndi hann þá að komast undan á fæti en var hann stöðvaður og handtekinn eftir stuttan spöl,“ segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Var viðkomandi vistaður í fangageymslu.
Leiða má líkur að því að apótekið sem um ræðir sé Efstaleitis Apótek en greint var frá innbroti á Facebook síðu apóteksins í gærkvöldi og óskað eftir aðstoð almennings.