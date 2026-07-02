Innlent

Eltur og hand­tekinn í tengslum við inn­brot í apó­tek

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Grunaði var handtekinn í Fossvogi.
Grunaði var handtekinn í Fossvogi. Vísir/Egill

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna yfirstandandi innbrots í apótek. Þegar komið var á vettvang var gerandinn farinn en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum.

Gerandinn gerði tilraun til að komast undan á bifreið en lögregla veitti honum eftirför.

„Ók aðilinn hættulega eftir akbrautum og göngustígum en stöðvaði síðan för á göngustíg í Fossvogi. Reyndi hann þá að komast undan á fæti en var hann stöðvaður og handtekinn eftir stuttan spöl,“ segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Var viðkomandi vistaður í fangageymslu.

Leiða má líkur að því að apótekið sem um ræðir sé Efstaleitis Apótek en greint var frá innbroti á Facebook síðu apóteksins í gærkvöldi og óskað eftir aðstoð almennings.

Lögreglumál

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