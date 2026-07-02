José Maria Neves, forseti Grænhöfðaeyja, hefur sagt að hann telji að land sitt „geti unnið Argentínu 1-0“ í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Afríkuþjóðin komst á heimsmeistaramótið í fyrsta sinn á þessu ári og hefur komist í útsláttarkeppnina þvert á allar spár.
Eftir glæsileg jafntefli gegn bæði Spáni og Úrúgvæ í fyrstu tveimur leikjunum dugði þriðja jafnteflið gegn Sádi-Arabíu til að komast áfram, eftir að Úrúgvæ tapaði fyrir Spáni.
Og nú eru verðlaunin fyrir að komast áfram sögulegur fyrsti leikur í útsláttarkeppni, sem er gegn ríkjandi meisturum Argentínu.
Þeir unnu alla þrjá leiki sína í riðlinum, þar sem Lionel Messi skoraði sex af átta mörkum þeirra þegar þeir unnu Austurríki, Alsír og Jórdaníu.
Suður-Ameríkuliðið er augljóslega sigurstranglegra til að komast áfram, í þeim hluta útsláttartrésins þar sem það fékk hagstæðan drátt alla leið í undanúrslit.
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En þrátt fyrir að vera augljóslega litla liðið er Neves staðfastur í þeirri trú að land sitt geti haldið áfram að skrá sig á spjöld sögunnar í sumar og komist áfram á kostnað Argentínu.
„Ég held að Grænhöfðaeyjar geti unnið Argentínu 1-0,“ sagði forsetinn í viðtali við breska ríkisútvarpið.
„Við spilum til að vinna. Þegar væntingar til liðs eru litlar, og ef það lið hefur viljann til að sigra, þá er það mögulegt,“ sagði Neves.
„Lítil þjóð eins og Grænhöfðaeyjar ætti að leggja sig fram um að gera það alltaf – að koma fólki stöðugt á óvart. Við eigum hundrað prósent möguleika á að vinna Argentínu,“ sagði Neves.
Neves gekk svo langt að segja að leikurinn gegn Argentínu væri að uppfylla örlög Grænhöfðaeyja á HM, þar sem liðið býr sig undir að mæta Lionel Messi og félögum.
„Við fórum á þetta heimsmeistaramót til að skrifa okkar eigin örlög, sem eru að mæta meisturum. Þannig að við munum mæta Argentínu og Messi með sömu einbeitni, sama vilja og með löngun til að sigra og komast í næstu umferð,“ sagði Neves.