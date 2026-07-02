Fótbolti

Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane fagnar hér jöfnunarmarki sínu sem létti heldur betur pressuna af enska landsliðinu í þessum erfiða leik við Kongó.
Harry Kane fagnar hér jöfnunarmarki sínu sem létti heldur betur pressuna af enska landsliðinu í þessum erfiða leik við Kongó. Getty/Chris Brunskill

Harry Kane kom enska fótboltalandsliðinu til bjargar á móti Kongómönnum í gær og sá öðrum fremur til þess að liðið spilaði í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar.

Kane skoraði tvisvar á lokakafla leiksins og tryggði enska landsliðinu 2-1 sigur eftir að liðið hafði verið undir frá sjöundu mínútu og alls í 68 taugatrekkjandi mínútur.

Kane fór með þessum tveimur mörkum fram úr Pelé í heildarfjölda marka á HM en markafjöldi hans er nú þrettán.

Aðeins nokkrum mínútum eftir að hafa jafnað metin fyrir England á 75. mínútu með laglegum skalla þrumaði Kane boltanum í netið með stórkostlegu skoti og kom Englendingum yfir. Það reyndist vera sigurmarkið í leiknum.

Kane sló met Gary Lineker og varð markahæsti leikmaður Englands á HM frá upphafi þegar hann skoraði í 2-0 sigrinum á Panama á laugardaginn og fagnar nú nýjum áfanga.

Brasilíska goðsögnin Pelé skoraði 12 mörk í aðeins 16 leikjum á HM og er eini leikmaður sögunnar til að vinna þrjá heimsmeistaratitla – árin 1958, 1962 og 1970. Kane gerði betur því þrettán mörk hans komu í aðeins fimmtán leikjum.

Kane hefur skorað 20 mörk á stórmótum fyrir England og er þegar markahæsti leikmaður liðsins frá upphafi með 84 mörk í 117 leikjum.

Hann vann Gullskóinn á HM 2018 með því að skora sex mörk á leið Englands í undanúrslitin og vantar nú aðeins eitt mark til að jafna þann árangur.

Fyrirliði Englands hefur þar með skorað 72 mörk fyrir félagslið (Bayern München) og landslið á tímabilinu.

Hann hefur nú skorað fimm mörk á þessu heimsmeistaramóti og kapphlaupið um Gullskóinn er orðið að spretti milli Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland og Lionel Messi. Landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel sagði um þá: „Þeir eru allir hákarlar. Þeir finna blóðlykt.“

Tuchel bætti við: „Þessir stóru strákar á þessu heimsmeistaramóti, fylgjast þeir hver með öðrum? Og svo hugsa þeir „ekki á minni vakt, þá skora ég, svo skora ég þrennu, svo er komið að þér“. Hvað er í gangi? Geggjað,“ sagði Tuchel.

„Harry er svo, svo góður. Hann er fyrirliðinn okkar. Hann er leiðtoginn okkar. Hann ræður úrslitum fótboltaleikja með ótrúlegum afgreiðslum og gerði það tvisvar hér. Seinna markið var bara stórkostlegt,“ sagði Tuchel.

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