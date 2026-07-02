Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 10:02 Harry Kane fagnar hér jöfnunarmarki sínu sem létti heldur betur pressuna af enska landsliðinu í þessum erfiða leik við Kongó. Getty/Chris Brunskill Harry Kane kom enska fótboltalandsliðinu til bjargar á móti Kongómönnum í gær og sá öðrum fremur til þess að liðið spilaði í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar. Kane skoraði tvisvar á lokakafla leiksins og tryggði enska landsliðinu 2-1 sigur eftir að liðið hafði verið undir frá sjöundu mínútu og alls í 68 taugatrekkjandi mínútur. Kane fór með þessum tveimur mörkum fram úr Pelé í heildarfjölda marka á HM en markafjöldi hans er nú þrettán. Aðeins nokkrum mínútum eftir að hafa jafnað metin fyrir England á 75. mínútu með laglegum skalla þrumaði Kane boltanum í netið með stórkostlegu skoti og kom Englendingum yfir. Það reyndist vera sigurmarkið í leiknum. CAPTAIN KANE TO THE RESCUE 🙌🏴That's his 12th World Cup goal, putting him level with Pele!#FifaWorldCup pic.twitter.com/tRsnndOTj2— BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2026 Kane sló met Gary Lineker og varð markahæsti leikmaður Englands á HM frá upphafi þegar hann skoraði í 2-0 sigrinum á Panama á laugardaginn og fagnar nú nýjum áfanga. Brasilíska goðsögnin Pelé skoraði 12 mörk í aðeins 16 leikjum á HM og er eini leikmaður sögunnar til að vinna þrjá heimsmeistaratitla – árin 1958, 1962 og 1970. Kane gerði betur því þrettán mörk hans komu í aðeins fimmtán leikjum. Kane hefur skorað 20 mörk á stórmótum fyrir England og er þegar markahæsti leikmaður liðsins frá upphafi með 84 mörk í 117 leikjum. Hann vann Gullskóinn á HM 2018 með því að skora sex mörk á leið Englands í undanúrslitin og vantar nú aðeins eitt mark til að jafna þann árangur. Fyrirliði Englands hefur þar með skorað 72 mörk fyrir félagslið (Bayern München) og landslið á tímabilinu. Hann hefur nú skorað fimm mörk á þessu heimsmeistaramóti og kapphlaupið um Gullskóinn er orðið að spretti milli Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland og Lionel Messi. Landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel sagði um þá: „Þeir eru allir hákarlar. Þeir finna blóðlykt.“ Tuchel bætti við: „Þessir stóru strákar á þessu heimsmeistaramóti, fylgjast þeir hver með öðrum? Og svo hugsa þeir „ekki á minni vakt, þá skora ég, svo skora ég þrennu, svo er komið að þér“. Hvað er í gangi? Geggjað,“ sagði Tuchel. „Harry er svo, svo góður. Hann er fyrirliðinn okkar. Hann er leiðtoginn okkar. Hann ræður úrslitum fótboltaleikja með ótrúlegum afgreiðslum og gerði það tvisvar hér. Seinna markið var bara stórkostlegt,“ sagði Tuchel. 𝗛𝗔𝗥𝗥𝗬 𝗞𝗔𝗡𝗘 𝗚𝗢𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦𝗧 𝗣𝗘𝗟𝗘! 🤩✨🏴🏴 Harry Kane: 13🇧🇷 Pelé: 12Kane now has more FIFA World Cup goals than Pelé. Don’t rule him out in the race for the all-time record! 🥶👀#HarryKane #England #Brazil #Pelé #FIFAWorldCup #WC2026 pic.twitter.com/95VUfrKyJe— Sportskeeda Football (@skworldfootball) July 1, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Fengið morðhótanir eftir viðskiptin við Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Sjá meira