HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi

Marcelo Bielsa er hættur sem landsliðsþjálfari Úrúgvæ en liðinu gekk illa á HM og féll úr leik í riðlakeppninni.
Samningur argentínska þjálfarans rennur nú út og á blaðamannafundi eftir mótið, sem stóð yfir í meira en hundrað mínútur, viðurkenndi hann að Úrúgvæ hefði ekki staðið sig nógu vel.
Á sama tíma lét Bielsa í ljós að lið hans hefði átt meira skilið en þau tvö stig sem það fékk.
Bielsa gaf í skyn að „enginn hefði haft áhuga“ á því sem hann miðlaði en þessi sjötíu ára gamli fyrrverandi stjóri Leeds stýrði úrúgvæska landsliðinu í gegnum vonbrigðamót þar sem liðið sem endaði í þriðja sæti í H-riðli en fékk ekki nógu mörg stig til að komast í útsláttarkeppnina.
Bielsa explained that the Uruguayan players asked him to shorten his 10-minute team talksI understand that today's youth struggle with attention.But is it right that PROFESSIONAL players who earn millions can't concentrate for 10 minutes? Should coaches adapt? I don't know... pic.twitter.com/0IDbSHQ64L— Juani Jimena (@JimenaJuani) June 30, 2026
Bielsa explained that the Uruguayan players asked him to shorten his 10-minute team talksI understand that today's youth struggle with attention.But is it right that PROFESSIONAL players who earn millions can't concentrate for 10 minutes? Should coaches adapt? I don't know... pic.twitter.com/0IDbSHQ64L
Úrúgvæ tryggði sér aðeins tvö stig í riðlakeppninni með jafnteflum gegn Sádi-Arabíu og Grænhöfðaeyjum áður en liðið tapaði 1-0 fyrir Spáni.
Á blaðamannafundi sem stóð í klukkustund og 40 mínútur kvaddi Bielsa með „mjög sársaukafullum“ hætti og gaf í skyn að „ekkert“ sem hann reyndi að miðla hefði verið „mikilvægt á neinn hátt“.
„Það sem ég er alveg viss um er að engum er sama um það sem ég veit,“ sagði Bielsa við blaðamenn, samkvæmt frétt The Athletic.
„Ég veit hvenær einhverjum er sama um það sem ég veit. Ekkert sem ég reyndi að miðla var mikilvægt, á neinn hátt. Það var aldrei mikilvægt frá mínu sjónarhorni. Ég sé ekkert slæmt við það – annað fólk hefur ekki áhuga á að læra það sem ég veit. Málið er dautt. Enginn hafði áhuga á því sem ég miðlaði, ég efast ekki hið minnsta um það,“ sagði Bielsa.
Bielsa lauk risalöngum blaðamannafundi sínum með því að viðurkenna tvö atvik sem áttu sér stað á heimsmeistaramótinu.
Fyrir sjónvarpsmyndirnar sem sýndar voru fyrir leiki valdi Bielsa að horfa niður á meðan á tökunum stóð og talaði einnig um viðbrögð sín í sjónvarpsviðtali eftir leik í kjölfar tapsins gegn Spáni.
„Þegar myndin var tekin af mér fyrir FIFA þá er ég ekki góður í að stilla mér upp fyrir myndir,“ sagði hann.
„Og það seinna sem ég vildi vísa til var eftir leikinn gegn Spáni, þegar maður hefur skyldur gagnvart fyrirtækjunum sem kaupa réttindin til að veita ákveðinn fjölda viðtala. Þau meðhöndla angistartíma eins og þeir væru gleðitímar,“ sagði Bielsa.
„Ég brást við töfinni á spurningunum sem mér var skylt að svara og ég brást við vegna þess að þau biðu og biðu og ég var yfirbugaður af sársauka. Þess vegna var ég kannski ekki eins kurteis og ég hefði átt að vera,“ sagði Bielsa.