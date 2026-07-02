Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 11:32 Norskir stuðningsmenn hafa sett mikinn svip á heimsmeistaramótið í fótbolta í ár. Liðið hefur staðið sig frábærlega og stuðningsfólkið hefur vakið mikla athygli fyrir víkingaróður sinn. Getty/Simon M Bruty Norskir áhorfendur hafa skapað sannkallað HM-æði með því að róa í stúkunni og á öllum mögulegum öðrum stöðum í Bandaríkjunum og hafa þannig aukið áhuga á víkingaöldinni. Þetta kemur fram á vef norska ríkisútvarpsins. „Þetta er ein besta markaðssetning sem við höfum fengið. Allt á samfélagsmiðlum fer á flug,“ sagði Jacob Bredesen, markaðsstjóri Sagastad á Nordfjordeid, við norska ríkisútvarpið. HM-áhorfendurnir eru tengdir við víkingaöldina því róðrarópið þeirra er vísun í þann tíma þegar norskir víkingar réru í víkingaferðum um heiminn. Irene Baug, fornleifafræðingur við Háskólann í Bergen, hefur einnig tekið eftir því að áhugi á víkingaöld hefur aukist. Hún hefur kenningu um hvers vegna einmitt víkingaöldin er svona vinsæl, þúsund árum síðar. Devenue l'une des images virales du Mondial, le « Viking row », cette célébration où les supporters miment les rameurs d'un drakkar, amuse autant qu'elle irrite en Suède et au Danemark. Avant France-Norvège, elle raconte aussi la nouvelle place prise par les Norvégiens dans le… pic.twitter.com/qPH5qiITAC— L'Équipe (@lequipe) June 26, 2026 Baug vill gefa fjölbreyttari mynd af því hverjir víkingarnir voru. „Hvorki fyrr né síðar hefur Skandinavía sett jafn stóran svip á heimssöguna og á víkingaöld,“ sagði Irene Baug. Hún vonast til þess að fræðimenn geti tekið þátt í að gefa fjölbreyttari mynd, svo að áherslan verði ekki einhliða á rán og dráp. Hún er mjög ánægð með að HM hafi aukið áhuga fólks á víkingaöldinni. „Víkingarnir tóku þátt í grimmilegum bardögum. Fyrir þeim voru heiður, hugrekki og tryggð mikilvæg, og þeir vildu sigra. Svo að vinna heimsmeistaramót í fótbolta hefði líklega verið stórt fyrir þá, og alveg í þeirra anda,“ sagði Baug. 🚨 LIVE: Oslo is doing a massive Viking Row right now after Norway beat Ivory Coast 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/cYJQnbm5ac— Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026 HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti Fleiri fréttir Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Forveri Freys tekur við af honum Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Hvað er að gerast hjá Manchester United? Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Sjá meira