Fótbolti

Stuðnings­mennirnir skapað mikinn á­huga á víkingaöldinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Norskir stuðningsmenn hafa sett mikinn svip á heimsmeistaramótið í fótbolta í ár. Liðið hefur staðið sig frábærlega og stuðningsfólkið hefur vakið mikla athygli fyrir víkingaróður sinn.
Norskir stuðningsmenn hafa sett mikinn svip á heimsmeistaramótið í fótbolta í ár. Liðið hefur staðið sig frábærlega og stuðningsfólkið hefur vakið mikla athygli fyrir víkingaróður sinn. Getty/Simon M Bruty

Norskir áhorfendur hafa skapað sannkallað HM-æði með því að róa í stúkunni og á öllum mögulegum öðrum stöðum í Bandaríkjunum og hafa þannig aukið áhuga á víkingaöldinni. Þetta kemur fram á vef norska ríkisútvarpsins.

„Þetta er ein besta markaðssetning sem við höfum fengið. Allt á samfélagsmiðlum fer á flug,“ sagði Jacob Bredesen, markaðsstjóri Sagastad á Nordfjordeid, við norska ríkisútvarpið. HM-áhorfendurnir eru tengdir við víkingaöldina því róðrarópið þeirra er vísun í þann tíma þegar norskir víkingar réru í víkingaferðum um heiminn.

Irene Baug, fornleifafræðingur við Háskólann í Bergen, hefur einnig tekið eftir því að áhugi á víkingaöld hefur aukist. Hún hefur kenningu um hvers vegna einmitt víkingaöldin er svona vinsæl, þúsund árum síðar.

Baug vill gefa fjölbreyttari mynd af því hverjir víkingarnir voru.

„Hvorki fyrr né síðar hefur Skandinavía sett jafn stóran svip á heimssöguna og á víkingaöld,“ sagði Irene Baug.

Hún vonast til þess að fræðimenn geti tekið þátt í að gefa fjölbreyttari mynd, svo að áherslan verði ekki einhliða á rán og dráp. Hún er mjög ánægð með að HM hafi aukið áhuga fólks á víkingaöldinni.

„Víkingarnir tóku þátt í grimmilegum bardögum. Fyrir þeim voru heiður, hugrekki og tryggð mikilvæg, og þeir vildu sigra. Svo að vinna heimsmeistaramót í fótbolta hefði líklega verið stórt fyrir þá, og alveg í þeirra anda,“ sagði Baug.

HM 2026 í fótbolta Noregur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið