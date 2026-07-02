Grátlegt tap gegn Belgíu í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gærkvöldi var mörgum Senegölum erfitt og fyrir miðjustjörnuna Pape Gueye var þetta síðasti landsleikurinn í bili. Hann neitar nú að spila undir stjórn núverandi landsliðsþjálfara, Pape Thiaw.
„Ég mun tjá mig nánar um brottför okkar úr mótinu síðar, en ég get þegar tilkynnt að á meðan þetta þjálfarateymi stýrir landsliðinu mun ég taka mér hlé frá landsliðinu, skrifar Pape Gueye á Instagram-síðu sína, eftir að hafa byrjað alla leiki á HM og skorað tvö mörk.
Algjört brjálæði braust út í herbúðum senegalska karlalandsliðsins í fótbolta eftir leik en strax í kjölfar hins sársaukafulla 3-2 taps í framlengingu, þar sem Senegalar misstu niður 2-0 forystu, kom leikmaður Villarreal fjölmiðlum á óvart með þessari yfirlýsingu.
🚨🇸🇳 Pape Gueye: “I will take a break from the national team until THIS coaching staff remains in charge”. ⚠️ pic.twitter.com/FeRW2PnsBW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026
🚨🇸🇳 Pape Gueye: “I will take a break from the national team until THIS coaching staff remains in charge”. ⚠️ pic.twitter.com/FeRW2PnsBW
Andrúmsloftið í búningsklefanum varð eitrað eftir að leik lauk og svo virðist sem hinn 27 ára gamli miðjumaður hafi fundið þörf hjá sér til að segja sína skoðun við þá sem standa honum og stjórn liðsins næst.
Senegal hafði þægilega 2-0 forystu með mörkum frá Habib Diarra og Ismaïla Sarr, en vendipunkturinn kom með röð taktískra skiptinga sem aðalþjálfarinn, Pape Thiaw, gerði. Pape Gueye var sjálfur tekinn af velli á 67. mínútu fyrir Lamine Camara og varnarstöðugleiki miðjunnar hrundi, sem gerði Romelu Lukaku og Youri Tielemans kleift að leiða Evrópumennina til sögulegrar endurkomu seint í leiknum.
Stór hluti reyndra leikmanna í búningsklefanum virðist hafa tekið undir ákvörðun Villarreal-stjörnunnar og beitir nú senegalska knattspyrnusambandið gríðarlegum þrýstingi um að taka skjóta ákvörðun um framtíð núverandi stjórnkerfis fyrir næsta landsleikjahlé.
Juste à sa réaction au moment où il est sorti j’ai compris que y’avait un truc chelou pic.twitter.com/EvEDi3CaTw https://t.co/hfSXJ6PPb3— 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) July 2, 2026
Juste à sa réaction au moment où il est sorti j’ai compris que y’avait un truc chelou pic.twitter.com/EvEDi3CaTw https://t.co/hfSXJ6PPb3