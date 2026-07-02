Fótbolti

Skoraði mikil­vægt mark fyrir Banda­ríkja­menn en fékk svo rautt spjald

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Folarin Balogun fagnar hér marki sínu til vinstri en seinna fékk hann að líta rauða spjaldið hjá Raphael Claus dómara eins og sjá má til hægri.
Folarin Balogun fagnar hér marki sínu til vinstri en seinna fékk hann að líta rauða spjaldið hjá Raphael Claus dómara eins og sjá má til hægri. Getty/ Alex Pantling/Charlotte Wilson

Stjörnuframherjinn Folarin Balogun var mikið í sviðsljósinu í nótt þegar Bandaríkjamenn tryggðu sér sæti í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.

Bandaríska liðið vann 2-0 sigur á Bosníu og Hersegóvínu og tryggði sér leik á móti Belgíu í næstu umferð.

Umræddur Balogun skoraði fyrra mark liðsins en fékk svo að líta rauða spjaldið í þeim síðari og verður því í leikbanni í næsta leik.

Balogun hafði heppnina með sér rétt fyrir hálfleik þegar stungusending fór í gegnum tvo bosníska leikmenn áður en hún endaði hjá Balogun fyrir opnu marki, sem kom boltanum í netið og staðan 1–0.

Bosníumenn sköpuðu nákvæmlega ekkert en eftir klukkutíma leik fengu Bosníumenn gjöf.

Balogun og Tarik Muharemovic lentu í skallaeinvígi. Á leiðinni niður úr einvíginu traðkaði Bandaríkjamaðurinn harkalega á ökkla Muharemovic. Bosníumaðurinn engdist um af sársauka.

Dómarinn virtist í fyrstu ekki ætla að gera neitt í málinu. Þá greip VAR-herbergið inn í. Þar var niðurstaðan rautt spjald á Balogun. Mauricio Pochettino, þjálfari Bandaríkjanna, sagði að Balogun hefði verið „hryggur“ og „vonsvikinn“ í búningsklefanum á eftir og tók jafnframt skýrt fram að hann teldi að framherjanum hefði verið vísað af velli með óréttmætum hætti.

„Ég tel að þetta hefði aldrei átt að vera rautt spjald. Ég sá þetta í sjónvarpinu og það var aldrei neinn ásetningur um að traðka á leikmanninum. Þetta var óhapp og hefði aldrei átt að vera rautt spjald. Engar 50/50 ákvarðanir féllu með okkur,“ sagði Pochettino.

Bosnía náði ekki að nýta sér það.

Þrátt fyrir að vera einum manni færri náðu Bandaríkin að stjórna stórum hluta leiksins. Tólf mínútum fyrir leikslok fengu þeir aukaspyrnu af um átján metra færi.

Malik Tillman skrúfaði boltann yfir vegginn og í netið. Þetta var glæsilega gert hjá leikmanni Bayer Leverkusen, þótt markvarslan hjá Nikola Vasilj hafi ekki verið til fyrirmyndar.

„Hann er ótrúlegur leikmaður með mikla hæfileika,“ hrósaði Pochettino.

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