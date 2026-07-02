Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 06:20 Folarin Balogun fagnar hér marki sínu til vinstri en seinna fékk hann að líta rauða spjaldið hjá Raphael Claus dómara eins og sjá má til hægri. Getty/ Alex Pantling/Charlotte Wilson Stjörnuframherjinn Folarin Balogun var mikið í sviðsljósinu í nótt þegar Bandaríkjamenn tryggðu sér sæti í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Bandaríska liðið vann 2-0 sigur á Bosníu og Hersegóvínu og tryggði sér leik á móti Belgíu í næstu umferð.Umræddur Balogun skoraði fyrra mark liðsins en fékk svo að líta rauða spjaldið í þeim síðari og verður því í leikbanni í næsta leik.Balogun hafði heppnina með sér rétt fyrir hálfleik þegar stungusending fór í gegnum tvo bosníska leikmenn áður en hún endaði hjá Balogun fyrir opnu marki, sem kom boltanum í netið og staðan 1–0.Bosníumenn sköpuðu nákvæmlega ekkert en eftir klukkutíma leik fengu Bosníumenn gjöf.Balogun og Tarik Muharemovic lentu í skallaeinvígi. Á leiðinni niður úr einvíginu traðkaði Bandaríkjamaðurinn harkalega á ökkla Muharemovic. Bosníumaðurinn engdist um af sársauka.Dómarinn virtist í fyrstu ekki ætla að gera neitt í málinu. Þá greip VAR-herbergið inn í. Þar var niðurstaðan rautt spjald á Balogun. Mauricio Pochettino, þjálfari Bandaríkjanna, sagði að Balogun hefði verið „hryggur“ og „vonsvikinn“ í búningsklefanum á eftir og tók jafnframt skýrt fram að hann teldi að framherjanum hefði verið vísað af velli með óréttmætum hætti.„Ég tel að þetta hefði aldrei átt að vera rautt spjald. Ég sá þetta í sjónvarpinu og það var aldrei neinn ásetningur um að traðka á leikmanninum. Þetta var óhapp og hefði aldrei átt að vera rautt spjald. Engar 50/50 ákvarðanir féllu með okkur,“ sagði Pochettino.Bosnía náði ekki að nýta sér það.Þrátt fyrir að vera einum manni færri náðu Bandaríkin að stjórna stórum hluta leiksins. Tólf mínútum fyrir leikslok fengu þeir aukaspyrnu af um átján metra færi.Malik Tillman skrúfaði boltann yfir vegginn og í netið. Þetta var glæsilega gert hjá leikmanni Bayer Leverkusen, þótt markvarslan hjá Nikola Vasilj hafi ekki verið til fyrirmyndar.„Hann er ótrúlegur leikmaður með mikla hæfileika,“ hrósaði Pochettino. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Enski boltinn Lárus verður aðstoðarþjálfari Grindavíkur Körfubolti Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Fótbolti Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Íslenski boltinn „Frábært að fá Martin aftur“ Körfubolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn „Nýi skólinn“ og Norðurlandablæti í Bilbao Körfubolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Sjá meira