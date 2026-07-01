Fótbolti

Skilur eftir minningar al­veg eins og leikurinn

Eiður Þór Árnason og Bjarki Sigurðsson skrifa
Sævar Pétursson er framkvæmdastjóri íþróttafélagsins KA.
Sævar Pétursson er framkvæmdastjóri íþróttafélagsins KA. Sýn

Tvö þúsund strákar í fimmta flokki í fótbolta munu keppa á N1-mótinu á Akureyri um helgina. Mótið hófst í dag og bærinn er fullur af fólki. Framkvæmdastjóri íþróttafélagsins KA segir mótið fara mjög vel af stað og minningarnar verði ekki síður til utan vallar.

Öll lið séu mætt á svæðið og skipuleggjendur hafi verið heppnir með veður í dag.

„Þá er þetta bara yndislegt,“ sagði Sævar Pétursson í kvöldfréttum Sýnar. „Það er frábært að fá 15 gráður plús og þurrt veður. Það verður ekkert betra á svona móti.“

Mótið sé aðeins minna í sniðum en það var síðustu tvö ár. Jafnan hafi á bilinu 185 til 200 lið tekið þátt í mótinu og þau séu um 185 þetta árið.

„Þetta er bara mót eins og við viljum hafa það og hér er fullt af krökkum að hafa gaman.“

„Þetta á að snúast alveg jafn mikið um hittinginn utan vallar. Það er verið að gista saman, fara í sund, það eru tónleikar með Aron Can hérna á föstudaginn, matsalurinn, labba um allan bæinn í ísbíltúr og allt þetta. Þetta er það sem skilur eftir minningarnar alveg jafn mikið og fótboltaleikurinn,“ segir Sævar. 

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