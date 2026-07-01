Landsliðsmaðurinn í fótbolta, Þórir Jóhann Helgason, hefur fært sig um set á Ítalíu. Hann er genginn í raðir Venezia frá Lecce.
Venezia vann ítölsku B-deildina á síðasta tímabili og leikur í úrvalsdeildinni á næsta tímabili.
View this post on Instagram A post shared by Venezia FC (@veneziafc)
A post shared by Venezia FC (@veneziafc)
Hjá Venezia hittir Þórir fyrir Bjarka Stein Bjarkason. Hann hefur leikið með Venezia síðan 2020.
Lecce keypti Þóri frá FH sumarið 2021. Tímabilið 2023-24 lék hann með Eintracht Braunschweig í þýsku B-deildinni.
Á síðasta tímabili endaði Lecce í 17. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar. Þórir kom við sögu í átta deildarleikjum.
Þórir, sem er 25 ára, hefur leikið tuttugu leiki fyrir íslenska A-landsliðið og skorað tvö mörk.