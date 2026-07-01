Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 24,9 prósenta fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi flokksins hefur ekki verið meira frá því í könnun í apríl árið 2020 þegar fylgið var 25,1 prósent samkvæmt frétt RÚV um nýjan þjóðarpúls Gallups.
Í frétt RÚV kemur fram að Samfylkingin mælist stærst en að munurinn á Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu sé innan skekkjumarka.
Fylgi flokkanna er svipað en þó örlítið öðruvísi en í nýjustu könnun Maskínu frá 23. júní en þar mældist Sjálfstæðisflokkurinn með 22,7 prósent fylgi og bætti þá við sig tæpum þremur prósentum milli kannana. Fylgi Samfylkingar var þá nánast óbreytt í 25,2 prósent og fylgi Miðflokks dalaði örlítið.
Í nýjum Þjóðarpúlsi Gallups dregst fylgi Miðflokks einnig saman, eins og hjá Maskínu, og mælist nú 15,1 prósent og dregst saman um tvö og hálft prósentustig milli mánaða.
Viðreisn mælist með 11,4 prósenta fylgi sem er örlítið minna en það var hjá Maskínu, 12,4 prósent.
Fylgi Framsóknarflokksins minnkaði milli mánaða hjá Gallup og fór úr 6,7 prósentum í 5,3 prósent sem er töluvert minna en það mældist hjá Maskínu í júní þegar það var 8,5 prósent.
Vinstri græn mælast í þjóðarpúlsi með fimm prósenta fylgi sem er örlítið minna en hjá Maskínu, 5,4 prósent, en dugar þó bæði til að ná inn mönnum á þing sem flokkurinn gerði ekki í síðustu kosningum.
Flokkur fólksins mælist hins vegar í þjóðarpúlsi utan þings með 4,6 prósenta fylgi sem er aðeins meira en hann mældist með hjá Maskínu, 4,1 prósent.
Stuðningur við Sósíalistaflokkinn eykst í þjóðarpúlsi Gallup úr 2, prósentum í 4,3 prósent. Sósíalistaflokkurinn mældist með 3,9 prósenta fylgi hjá Maskínu 23. júní.
Í þjóðarpúlsi Gallup sögðust alls 51 prósent aðspurðra styðja ríkisstjórnina og eykst stuðningur um tvö prósentustig milli mánaða. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna dregst þó saman um eitt prósentustig og mælist 42 prósent sem er nánast það sama og var hjá Maskínu, eða 41,7 prósent.
Könnunin var gerð dagana 1.–30. júní 2026. Heildarúrtak var 12.102 og þátttökuhlutfall 38,5 prósent.