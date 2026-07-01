„Skráningum rignir inn“ Lovísa Arnardóttir skrifar 1. júlí 2026 18:57 Halldór Benjamín Þorbergsson er einn stofnfélaga Áfram Ísland. Vísir/Vilhelm Áfram Ísland er ný hreyfing sem vill berjast gegn fullri aðild að Evrópusambandinu. Stofnfundur fer fram á mánudag. Halldór Benjamín Þorbergsson, einn stofnfélaga, segir að þó svo að baráttan fari fram um hásumar skynji hann mikinn áhuga. Skráningum rigni inn. Það sé ábyrgð þjóðar að kynna sér málið fyrir kosningar í ágúst. Í tilkynningu Áfram Ísland kemur fram að það sé vettvangur fólks sem velji íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni og að Áfram Ísland sé „helgað baráttu sem drifin verður áfram af jákvæðni og bjartsýni.“ Halldór Benjamín Þorbergsson er einn stofnmeðlima vettvangsins. Hann segir hreyfinguna hugsaða sem regnhlífarsamtök fyrir öll þau félag sem vilja hvetja til þess að kosið verði gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið hefjist að nýju. Halldór Benjamín verður fundarstjóri á upphafsfundinum en í tilkynningu kemur fram að á fundinum verði þau Björn Zoëga læknir, Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti, og Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, ræðumenn á fundinum. Fundurinn verður í Sjálfstæðissalnum á Nasa við Austurvöll klukkan fimm á mánudag og er öllum opinn. Nauðsynlegt er þó að skrá sig fyrir komu. „Skráningum rignir inn,“ segir Halldór Benjamín í samtali við fréttastofu. „Þetta eru grasrótarsamtök sem hafa sprottið upp víðs vegar um land,“ segir Halldór Benjamín og að stofnfélagar séu skráðir í samtökin og að listi þeirra verði birtur á upphafsfundinum á mánudag. Hann segir hugsun hópsins að reka jákvæða, uppbyggilega og málefnalega baráttu. „Enda liggur það fyrir að ríflega helmingur þjóðarinnar er þeirrar skoðunar að Ísland eigi ekki að ganga í Evrópusambandið, og um það bil helmingur er þeirrar skoðunar að þau ætli að segja nei í atkvæðagreiðslunni í ágúst. Þetta er svona hinn náttúrulegi farvegur fyrir þá krafta og þetta fólk sem er þeirrar skoðunar.“ Vettvangurinn verði öllum opinn, starfið gagnsætt og baráttan rekin á jákvæðum grunni. Mikill áhugi um land allt Halldór Benjamín telur síður en svo að það sé á brattann að sækja að heyja þessa baráttu að sumri til þegar fólk er á leið í sumarfrí. „Tækifærin eru til staðar. Utanríkisráðherra og forsætisráðherra ákváðu að heyja þessa baráttu yfir hásumarið og við teljum mikinn samhljóm meðal landsmanna um að þeir vilji taka þátt, jafnvel þótt það sé hásumar.“ Þetta sé tími sem fólk vilji allajafna huga að öðrum hlutum en þvert á móti finni þau, hringinn í kringum landið, að fólk af öllum stéttum og flokkum finni sig í Áfram Ísland. „Ég, eins og allir sem koma að þessu, brenn fyrir málefnið og hafa trú á framtíð Íslands utan Evrópusambandsins og vilja láta gott af sér leiða í þjóðfélagsumræðunni. Ríkisstjórnin ákvað að vísa þessari spurningu til þjóðarinnar og þá verður þjóðin að standa undir þeirri ábyrgð að gefa sér tíma og taka þátt í þessari umræðu, sem er það sem lýðræðislegt þjóðfélag snýst um.“ Samkvæmt nýrri könnun Maskínu myndi rúmur helmingur segja já í ágúst og tæpur helmingur nei. Spurður um þennan klofning og viðbrögð við niðurstöðunni segir Halldór Benjamín þessa vegferð ríkisstjórnarinnar vanhugsaða. „Ef ég myndi setja mig í spor Þorgerðar Katrínar þá myndi ég vera mjög hugsi yfir þeirri stöðu að kljúfa þjóðina í herðar niður í jafn stóru máli og þessu. Ég hefði talið eðlilegra að undirbúningur þessa máls hefði verið eftir öðrum leiðum og tel að þetta sé vanhugsuð vegferð en tel að það séu mikil sóknarfæri fyrir Áfram Ísland og fólk sem starfar innan vébanda þess.“ Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Félagasamtök Mest lesið Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Innlent Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Fleiri fréttir „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Sjá meira