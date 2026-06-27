Innlent

Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst

Lovísa Arnardóttir skrifar
Atkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst.
Atkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst. Vísir/Vilhelm

Rétt rúmlega helmingur landsmanna, 52 prósent, telur líklegast að ef atkvæðagreiðslan færi fram núna myndi hann greiða atkvæði með því að Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný en rétt tæplega helmingur, 48 prósent, telur líklegast að hann greiddi atkvæði gegn því.

Afar mjótt er því á munum nú þegar tveir mánuðir eru í atkvæðagreiðsluna. Þetta sýnir nýr þjóðarpúls Gallup.

Þar kemur einnig fram að fólk undir þrítugu og fólk milli fertugs og fimmtugs er líklegra en fólk á öðrum aldri til að greiða atkvæði með því að Ísland hefji aðildarviðræður á ný. Hæst er hlutfallið meðal þeirra sem eru 18 til 29 ára en 63 prósent þeirra myndu segja já í dag en 58 prósent þeirra sem eru á aldrinum 30 til 39 ára myndu segja nei.

Höfuðborgarbúar jákvæðari en landsbyggð

Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru sömuleiðis líklegri til þess en íbúar landsbyggðarinnar en 56 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu myndu segja já og 44 prósent fólks á landsbyggðinni. 68 prósent fólks með háskólamenntun myndu segja já en 45 prósent þeirra sem eru með annaðhvort grunnskóla- eða framhaldsskólapróf.

Munur er á því hvort fólk segi já eða nei eftir því hvað það er gamalt, hvar það býr og hvað það kýs. Gallup

Samkvæmt niðurstöðum er gríðarlegur munur á viðhorfi fólks eftir því hvaða flokk það kysi ef kosið yrði til Alþingis í dag. Þau sem kysu Viðreisn eru líklegust til að greiða atkvæði með því að aðildarviðræður hefjist að nýju en þau sem kysu Miðflokkinn ólíklegust. Þau sem styðja ríkisstjórnina eru líklegri en þau sem styðja hana ekki til að greiða atkvæði með því að taka upp viðræður á ný en eins og sést í greiningunni eru þau sem kysu stjórnarflokkana, sérstaklega Viðreisn eða Samfylkingu, einna líklegust til að greiða atkvæði með því ásamt þeim sem kysu Vinstri græn.

Spurt var: Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag þar sem spurt væri: „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“, hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? Könnunin var framkvæmd í netkönnun dagana 12.-24. júní 2026. Heildarúrtaksstærð var 1.993 og þátttökuhlutfall var 41,1%. Einstaklingar í úrtaki voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Skoðanakannanir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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