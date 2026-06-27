Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 11:37 Atkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst. Vísir/Vilhelm Rétt rúmlega helmingur landsmanna, 52 prósent, telur líklegast að ef atkvæðagreiðslan færi fram núna myndi hann greiða atkvæði með því að Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný en rétt tæplega helmingur, 48 prósent, telur líklegast að hann greiddi atkvæði gegn því. Afar mjótt er því á munum nú þegar tveir mánuðir eru í atkvæðagreiðsluna. Þetta sýnir nýr þjóðarpúls Gallup. Þar kemur einnig fram að fólk undir þrítugu og fólk milli fertugs og fimmtugs er líklegra en fólk á öðrum aldri til að greiða atkvæði með því að Ísland hefji aðildarviðræður á ný. Hæst er hlutfallið meðal þeirra sem eru 18 til 29 ára en 63 prósent þeirra myndu segja já í dag en 58 prósent þeirra sem eru á aldrinum 30 til 39 ára myndu segja nei. Höfuðborgarbúar jákvæðari en landsbyggð Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru sömuleiðis líklegri til þess en íbúar landsbyggðarinnar en 56 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu myndu segja já og 44 prósent fólks á landsbyggðinni. 68 prósent fólks með háskólamenntun myndu segja já en 45 prósent þeirra sem eru með annaðhvort grunnskóla- eða framhaldsskólapróf. Munur er á því hvort fólk segi já eða nei eftir því hvað það er gamalt, hvar það býr og hvað það kýs. Gallup Samkvæmt niðurstöðum er gríðarlegur munur á viðhorfi fólks eftir því hvaða flokk það kysi ef kosið yrði til Alþingis í dag. Þau sem kysu Viðreisn eru líklegust til að greiða atkvæði með því að aðildarviðræður hefjist að nýju en þau sem kysu Miðflokkinn ólíklegust. Þau sem styðja ríkisstjórnina eru líklegri en þau sem styðja hana ekki til að greiða atkvæði með því að taka upp viðræður á ný en eins og sést í greiningunni eru þau sem kysu stjórnarflokkana, sérstaklega Viðreisn eða Samfylkingu, einna líklegust til að greiða atkvæði með því ásamt þeim sem kysu Vinstri græn. Spurt var: Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag þar sem spurt væri: „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“, hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? Könnunin var framkvæmd í netkönnun dagana 12.-24. júní 2026. Heildarúrtaksstærð var 1.993 og þátttökuhlutfall var 41,1%. Einstaklingar í úrtaki voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Skoðanakannanir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Utanríkisráðherra Noregs segir gjörbreytta mynd blasa við ákveði Íslendingar að ganga inn í Evrópusambandið. 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Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta vikunnar. 15. júní 2026 12:25 Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Erlent Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Erlent Fleiri fréttir Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Sjá meira