Stelpurnar okkar fengu slæman 4-0 skell gegn Spáni í öðrum leik Evrópumóts U19 landsliða. Öll fjögur mörkin voru skoruð í fyrri hálfleik en mun betra var að sjá til íslenska liðsins í seinni hálfleik.
Ljóst var löngu fyrir leik að verkefni dagsins, gegn ríkjandi meisturum síðustu fjögurra Evrópumóta U19, yrði erfitt. Ekkert annað kom á daginn þegar leikurinn hófst og Spánn var með yfirburði frá upphafi.
Eftir að hafa ógnað íslenska markinu ítrekað fyrstu fimmtán mínúturnar náðu Spánverjar að setja tvö mörk fyrir vatnspásuna um miðjan fyrri hálfleik. Liðsfélagarnir hjá Barcelona, Celia Segura og Rosalía Domínguez, sáu um að setja boltann í netið á 19. og 23. mínútu.
Domínguez hélt áfram að ógna á vinstri vængnum eftir vatnspásu og skoraði sitt annað mark, þriðja mark Spánar, á 30. mínútu. Alba Cerrato, leikmaður Sevilla, sá svo um að setja fjórða markið rétt fyrir hálfleik.
Greinilegt var að stelpurnar okkar voru ósáttar með sjálfa sig þegar þær hentu sér í harkalegar tæklingar og brutu fast á Spánverjunum á lokamínútum fyrri hálfleiks. Spánverjarnir svöruðu í sömu mynt og bæði lið fengu að líta gult spjald áður en lokaflaut fyrri hálfleiks gall.
Mun betra var að sjá til íslenska liðsins eftir endurstillingu í hálfleik. Stelpunum okkar tókst að halda stöðunni markalausri í seinni hálfleik og þó þær hafi ekki ógnað mikið á hinum endanum var sóknarleikurinn sprækari.
Spænska liðið var líka meðvitað um að það þyrfti að sækja úrslit í næsta leik gegn Austurríki. Þjálfarinn ákvað því að gefa nokkrum lykilleikmönnum hvíld í seinni hálfleik, með skiptingum sem hægðu svolítið á þeirra spili.
Lítill æsingur var á lokamínútunum. Sóley Edda Ingadóttir þurfti að henda sér í eina rennitæklingu á ögurstundu en annars fjaraði leikurinn nokkuð rólega út.
Eftir tapið í dag og 3-0 tapið gegn Austurríki á sunnudag á Ísland ekki lengur möguleika á sæti í undanúrslitum mótsins. Spánn getur tryggt toppsætið í riðlinum með sigri gegn Austurríki þegar lokaumferð riðlakeppninnar fer fram á laugardag. Hinumegin eru Þýskaland og Svíþjóð búin að tryggja sér í undanúrslitum.
Ísland mun hins vegar spila úrslitaleik við Sviss upp á þriðja sætið í riðlinum. Þriðja sætið gefur þátttökurétt í umspili fyrir HM.