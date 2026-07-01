Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 1. júlí 2026 14:08 Rannsókn málsins hafði staðið yfir í nokkrar vikur en skipið hafði lagt við höfn á mánudag í byrjun síðustu viku. Sigurjón Ólason Einn þeirra níu sem eru í haldi lögreglu vegna rannsóknar á innflutningi á sögulegu magni fíkniefnis með flutningskipi sem kom til hafnar í Straumsvík hlaut dóm fyrir morð í Danmörku árið 2011. Hann hefur áður verið í haldi lögreglu grunaður um stórfellt fíkniefnamisferli. Greint var frá því í gær að þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar væru í gæsluvarðhaldi í tengslum við innflutning á 106 kílógrömmum af kókaíni sem flutt var til landsins með álflutningaskipi sem kom til hafnar mánudaginn 22. júní. Lárus Freyr Einarsson er einn þeirra sem eru í haldi lögreglu í kjölfar aðgerðanna sem blásið var til síðastliðinn fimmtudag eftir að lögregla hafði fylgst með einstaklingum fjarlægja efnin sem falin voru í skjólkistu á botni skipsins. Lárus Freyr hlaut fjórtán ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að bana móður fyrrverandi unnustu sinnar árið 2011. Rúv greindi fyrst frá en heimildir fréttastofu staðfesta þetta. Þrjátíu af þeim rúmlega hundrað kílóum kókaíns eru sögð hafa fundist í bíl á vegum Lárusar sem starfar sem rafvirki. Lárus hefur áður komið við sögu lögreglu við rannsókn á fíkniefnamáli. Hann var árið 2020 úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um aðild að umfangsmiklu sakamáli sem sneri meðal annars að framleiðslu fíkniefna í sumarbústað í Kjós og peningaþvætti. Hann var ekki ákærður í málinu en aðrir hlutu þunga dóma. Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu og þeirri sem greint var frá í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um skipið Koznitza að ræða en það kom frá Brasilíu og siglir nú til Kotka í Finnlandi. Fimm hlutu dóma í næststærsta kókaínmáli Íslandssögunnar eftir að lagt var hald á um hundrað kíló af kókaíni sem falin voru í trjádrumbum og siglt til Íslands frá Brasilíu með viðkomu í Hollandi. Lögregla skipti efnunum út fyrir gerviefni sem í Amsterdam áður en ráðist var í handtökur á Íslandi eftir að efnin komu til landsins. Sverrir Þór Gunnarsson, betur þekktur sem Sveddi tönn, var undir smásjá lögreglu í því máli. Hann er búsettur í Brasilíu og var dæmdur í fangelsi fyrir fíkniefnabrot árið 2024. Nú líkt og þá bárust um hundrað kíló af kókaíni til Íslands frá Brasilíu þó ekkert hafi komið fram um aðild Sverris að nýja málinu. E. Agnes Eide, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að hinir handteknu í Straumsvíkurmálinu séu allir karlmenn á þrítugs- fertugs- og fimmtugsaldri. Smygl Lögreglumál Fíkniefnabrot Hafnarfjörður Danmörk Straumsvíkurmálið Tengdar fréttir Lögregla heldur fjórum í varðhaldi en sleppir tveimur Fjórir karlmenn, sem grunaðir eru um aðild að umfangsmiklu sakamáli sem snýr meðal annars að framleiðslu fíkniefna og peningaþvætti, voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. 31. janúar 2020 15:42 Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent Fleiri fréttir Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Sjá meira