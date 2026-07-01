Innlent

Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Rannsókn málsins hafði staðið yfir í nokkrar vikur en skipið hafði lagt við höfn á mánudag í byrjun síðustu viku.
Rannsókn málsins hafði staðið yfir í nokkrar vikur en skipið hafði lagt við höfn á mánudag í byrjun síðustu viku. Sigurjón Ólason

Einn þeirra níu sem eru í haldi lögreglu vegna rannsóknar á innflutningi á sögulegu magni fíkniefnis með flutningskipi sem kom til hafnar í  Straumsvík hlaut dóm fyrir morð í Danmörku árið 2011. Hann hefur áður verið í haldi lögreglu grunaður um stórfellt fíkniefnamisferli. 

Greint var frá því í gær að þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar væru í gæsluvarðhaldi í tengslum við innflutning á 106 kílógrömmum af kókaíni sem flutt var til landsins með álflutningaskipi sem kom til hafnar mánudaginn 22. júní.

Lárus Freyr Einarsson er einn þeirra sem eru í haldi lögreglu í kjölfar aðgerðanna sem blásið var til síðastliðinn fimmtudag eftir að lögregla hafði fylgst með einstaklingum fjarlægja efnin sem falin voru í skjólkistu á botni skipsins. 

Lárus Freyr hlaut fjórtán ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að bana móður fyrrverandi unnustu sinnar árið 2011.  Rúv greindi fyrst frá en heimildir fréttastofu staðfesta þetta. Þrjátíu af þeim rúmlega hundrað kílóum kókaíns eru sögð hafa fundist í bíl á vegum Lárusar sem starfar sem rafvirki.

Lárus hefur áður komið við sögu lögreglu við rannsókn á fíkniefnamáli. Hann var árið 2020 úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um aðild að umfangsmiklu sakamáli sem sneri meðal annars að framleiðslu fíkniefna í sumarbústað í Kjós og peningaþvætti. Hann var ekki ákærður í málinu en aðrir hlutu þunga dóma.

Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu og þeirri sem greint var frá í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um skipið Koznitza að ræða en það kom frá Brasilíu og siglir nú til Kotka í Finnlandi. 

Fimm hlutu dóma í næststærsta kókaínmáli Íslandssögunnar eftir að lagt var hald á um hundrað kíló af kókaíni sem falin voru í trjádrumbum og siglt til Íslands frá Brasilíu með viðkomu í Hollandi. Lögregla skipti efnunum út fyrir gerviefni sem í Amsterdam áður en ráðist var í handtökur á Íslandi eftir að efnin komu til landsins. Sverrir Þór Gunnarsson, betur þekktur sem Sveddi tönn, var undir smásjá lögreglu í því máli. Hann er búsettur í Brasilíu og var dæmdur í fangelsi fyrir fíkniefnabrot árið 2024. Nú líkt og þá bárust um hundrað kíló af kókaíni til Íslands frá Brasilíu þó ekkert hafi komið fram um aðild Sverris að nýja málinu.

E. Agnes Eide, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að hinir handteknu í Straumsvíkurmálinu séu allir karlmenn á þrítugs- fertugs- og fimmtugsaldri.

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