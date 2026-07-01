Fótbolti

Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lucas Paquetá tognaði aftan í læri í sigrinum á Japan og gæti misst af restinni af heimsmeistaramótinu.
Lucas Paquetá tognaði aftan í læri í sigrinum á Japan og gæti misst af restinni af heimsmeistaramótinu. Getty/David Buono

Lucas Paquetá verður ekki klár í sextán liða úrslitin hjá Brasilíu á HM þar sem liðið mætir Noregi. Brasilíska knattspyrnusambandið staðfestir meiðsli byrjunarliðsmannsins.

Það er brasilíska dagblaðið Globo sem segist hafa heimildir fyrir því að miðjumaðurinn komi ekki til greina í leikinn gegn Noregi.

Paquetá fór í myndatöku á þriðjudag eftir að hafa þurft að yfirgefa völlinn í sigri Brasilíu á Japan í 32-liða úrslitum. Rannsóknirnar sýndu meiðsli aftan í vinstra læri.

„Leikmaðurinn mun gangast undir öfluga meðferð undir eftirliti læknateymis brasilíska landsliðsins með það að markmiði að ná bata og snúa aftur til leiks eins fljótt og auðið er,“ skrifar brasilíska sambandið.

Svona vöðvatognanir eru erfiðar viðureignar og allt eins víst að miðjumaðurinn hafi spilað sinn síðasta leik á heimsmeistaramótinu, sama hversu langt liðið kemst.

Fjarvera hans er verulegt áfall fyrir Brasilíu fyrir leikinn gegn Noregi, þar sem landsliðið þarf að finna staðgengil fyrir þennan skapandi miðjumann sem hefur verið fastamaður í liðinu.

Lucas Paquetá lék áður með West Ham frá 2022 til 2026 en er nú leikmaður Flamengo í heimalandinu.

Hann missti af sex leikjum Brasilíu í undankeppninni og liðið tapaði þremur þeirra.

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