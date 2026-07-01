Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júlí 2026 12:04 Lucas Paquetá tognaði aftan í læri í sigrinum á Japan og gæti misst af restinni af heimsmeistaramótinu. Getty/David Buono Lucas Paquetá verður ekki klár í sextán liða úrslitin hjá Brasilíu á HM þar sem liðið mætir Noregi. Brasilíska knattspyrnusambandið staðfestir meiðsli byrjunarliðsmannsins. Það er brasilíska dagblaðið Globo sem segist hafa heimildir fyrir því að miðjumaðurinn komi ekki til greina í leikinn gegn Noregi. Paquetá fór í myndatöku á þriðjudag eftir að hafa þurft að yfirgefa völlinn í sigri Brasilíu á Japan í 32-liða úrslitum. Rannsóknirnar sýndu meiðsli aftan í vinstra læri. 🚨⚠️ Lucas Paquetá will miss Brazil next game against Norway due to injury. pic.twitter.com/5suy6FkoVx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026 „Leikmaðurinn mun gangast undir öfluga meðferð undir eftirliti læknateymis brasilíska landsliðsins með það að markmiði að ná bata og snúa aftur til leiks eins fljótt og auðið er,“ skrifar brasilíska sambandið. Svona vöðvatognanir eru erfiðar viðureignar og allt eins víst að miðjumaðurinn hafi spilað sinn síðasta leik á heimsmeistaramótinu, sama hversu langt liðið kemst. Fjarvera hans er verulegt áfall fyrir Brasilíu fyrir leikinn gegn Noregi, þar sem landsliðið þarf að finna staðgengil fyrir þennan skapandi miðjumann sem hefur verið fastamaður í liðinu. Lucas Paquetá lék áður með West Ham frá 2022 til 2026 en er nú leikmaður Flamengo í heimalandinu. Hann missti af sex leikjum Brasilíu í undankeppninni og liðið tapaði þremur þeirra. "Paquetá está praticamente fora da Copa"Pedro Ivo Almeida traz todas as informações direto dos EUA.A preocupação em torno de Lucas Paquetá se confirmou nesta terça-feira (30). Após exames de imagem, a CBF anunciou que o meia da Seleção Brasileira sofreu uma lesão muscular na… pic.twitter.com/7VF7s7ozcl— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 30, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Níu ára fór holu í höggi með ömmu og afa Golf Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Fótbolti Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Fótbolti Fleiri fréttir Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Sjá meira