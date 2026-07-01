Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júlí 2026 14:03 Kobbie Mainoo hefur ekki komið við sögu í fyrstu þremur leikjum Englendinga á heimsmeistaramótinu. Getty/ Europa Press Sports Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði Englands, segir að hann myndi byrja með miðjumanninum Kobbie Mainoo frá Manchester United í stað Elliot Anderson í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Austur-Kongó í dag. Mainoo hefur ekki spilað keppnisleik fyrir England síðan í september 2024, eftir að hafa dottið út úr liði United undir stjórn fyrrverandi knattspyrnustjóra, Ruben Amorim. Hins vegar, undir stjórn Michael Carrick, endurheimti hinn 21 árs gamli leikmaður sæti sitt hjá United – og síðan Englandi – og spilaði í síðustu fjórum vináttuleikjum landsliðsins, þótt hann hafi ekki komið af bekknum í riðlakeppninni. Anderson, sem er nálægt því að ganga til liðs við Manchester City frá Nottingham Forest fyrir metfé, byrjaði alla þrjá leikina í L-riðli. Rooney, þegar hann ræddi miðjuna sem hann myndi velja í þættinum The Wayne Rooney Show, sagði: „Ég myndi velja Declan Rice sem djúpan miðjumann og svo Mainoo og Jude Bellingham,“ sagði Rooney. „Mainoo getur gefið þér smá af hvoru tveggja, en í þröngum svæðum er það stærsti styrkur Mainoo – fótavinnan hans í þröngum svæðum, og svo á hann góða sendingu,“ sagði Rooney. „Ég held að hann sé sá eini sem getur gert þetta á þessum þröngu svæðum,“ sagði Rooney. Hann hrósar samt Elliot Anderson. „Hann er frábær leikmaður. Ég er svekktur yfir því að Manchester United hafi ekki fengið hann en við höfum séð það þegar leikmenn fara fyrir háar fjárhæðir – eins og Kalvin Phillips og Jack Grealish að einhverju leyti – að þeir [stundum] passa ekki inn,“ sagði Rooney. Leikur Englands og Kongó hefst klukkan 16.00 í dag og sigurvegarinn mætir Mexíkó í sextán liða úrslitum keppninnar. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Níu ára fór holu í höggi með ömmu og afa Golf Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Fótbolti Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest Fótbolti Fleiri fréttir Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Sjá meira