Fótbolti

Rooney vill að Mainoo byrji hjá Eng­landi frekar en Ander­son

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kobbie Mainoo hefur ekki komið við sögu í fyrstu þremur leikjum Englendinga á heimsmeistaramótinu.
Kobbie Mainoo hefur ekki komið við sögu í fyrstu þremur leikjum Englendinga á heimsmeistaramótinu. Getty/ Europa Press Sports

Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði Englands, segir að hann myndi byrja með miðjumanninum Kobbie Mainoo frá Manchester United í stað Elliot Anderson í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Austur-Kongó í dag.

Mainoo hefur ekki spilað keppnisleik fyrir England síðan í september 2024, eftir að hafa dottið út úr liði United undir stjórn fyrrverandi knattspyrnustjóra, Ruben Amorim.

Hins vegar, undir stjórn Michael Carrick, endurheimti hinn 21 árs gamli leikmaður sæti sitt hjá United – og síðan Englandi – og spilaði í síðustu fjórum vináttuleikjum landsliðsins, þótt hann hafi ekki komið af bekknum í riðlakeppninni.

Anderson, sem er nálægt því að ganga til liðs við Manchester City frá Nottingham Forest fyrir metfé, byrjaði alla þrjá leikina í L-riðli.

Rooney, þegar hann ræddi miðjuna sem hann myndi velja í þættinum The Wayne Rooney Show, sagði: „Ég myndi velja Declan Rice sem djúpan miðjumann og svo Mainoo og Jude Bellingham,“ sagði Rooney.

„Mainoo getur gefið þér smá af hvoru tveggja, en í þröngum svæðum er það stærsti styrkur Mainoo – fótavinnan hans í þröngum svæðum, og svo á hann góða sendingu,“ sagði Rooney.

„Ég held að hann sé sá eini sem getur gert þetta á þessum þröngu svæðum,“ sagði Rooney. Hann hrósar samt Elliot Anderson.

„Hann er frábær leikmaður. Ég er svekktur yfir því að Manchester United hafi ekki fengið hann en við höfum séð það þegar leikmenn fara fyrir háar fjárhæðir – eins og Kalvin Phillips og Jack Grealish að einhverju leyti – að þeir [stundum] passa ekki inn,“ sagði Rooney.

Leikur Englands og Kongó hefst klukkan 16.00 í dag og sigurvegarinn mætir Mexíkó í sextán liða úrslitum keppninnar.

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