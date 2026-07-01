Erling Braut Haaland tryggði Norðmönnum sigur á Fílabeinsströndinni í 32 liða úrslitum HM og nú er það Brasilía sem bíður í sextán liða úrslitunum á sunnudag.
Noregi hafði aldrei áður tekist að komast áfram í útsláttarkeppni.
„Þetta er fáránlegt en þetta er ferðalag sem er gaman að vera hluti af. Þetta er stórt,“ sagði Haaland eftir leik en ofurstjarnan viðurkenndi að það hafi verið gríðarleg raun að sigra Fílabeinsströndina.
„Ég var orðinn dauðþreyttur, svo ég hugsaði „ég nenni ekki framlengingu, svo við verðum að skora,“ sagði Haaland um sigurmarkið hans í lok leiks. Þetta var hans fimmta mark í aðeins þremur leikjum í hans fyrstu heimsmeistarakeppni.
„Þetta er sjúkt. 28 ár síðan síðast. Ég hef bent á það nokkrum sinnum. Þetta er stórt, þetta er fáránlegt. Það er gaman að sjá að þetta skiptir allan Noreg svona miklu máli. Ég held að þetta muni breyta Noregi til frambúðar,“ sagði Haaland.
Haaland hefur nú skorað í þrettán landsleikjum í röð og alls sextíu mörk í aðeins 53 landsleikjum.
Brasilía er því næsti andstæðingur. Þeir unnu Japan 2-1 í dramatískum 32-liða úrslitum.
„Þetta er út í hött. Að spila á móti Brasilíu í 16-liða úrslitum er algjörlega fáránlegt, svo það er bara að vera glaður og segja að þetta sé ferðalag, svo þetta er algjörlega fáránlegt,“ sagði Haaland en hvað heldur hann um möguleikana þar?
„Mjög litlir,“ sagði Haaland, fljótur að setja alla pressuna á Brasilíumenn.
13 - Erling Haaland has scored in each of his last 13 competitive internationals for Norway, scoring 25 goals in this run.Inevitable. pic.twitter.com/q4Vcurxy6n— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
13 - Erling Haaland has scored in each of his last 13 competitive internationals for Norway, scoring 25 goals in this run.Inevitable. pic.twitter.com/q4Vcurxy6n