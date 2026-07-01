Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar

Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, sagði að hann hefði orðið djúpt snortinn af fagnaðarlátum Kylian Mbappé eftir að fyrirliði liðsins tileinkaði honum opnunarmark sitt í 3-0 sigri Les Bleus á Svíþjóð í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gærkvöldi.
Deschamps var mættur aftur á hliðarlínuna eftir að hafa yfirgefið herbúðir Frakka um stundarsakir og misst af síðasta leik þeirra í riðlakeppninni vegna andláts móður sinnar.
„Þetta látbragð Kylians snerti mig mjög. Hann er fyrirliðinn okkar og ég er ekki bara að segja fallega hluti til að segja þá, heldur vegna þess að hann hefur verið til fyrirmyndar frá fyrsta degi,“ sagði Deschamps.
Mbappé setti met því hann er nú sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í útsláttarkeppni HM. Hann jafnaði einnig við Lionel Messi yfir markahæstu leikmenn þessa heimsmeistaramóts.
Deschamps hrósaði einingu og einbeitingu liðsins í erfiðri viku fyrir hann persónulega. Frakkland hefur unnið alla fjóra leiki sína á HM hingað til og skorað að minnsta kosti þrjú mörk í hverjum sigri.
„Liðið stóð saman. Þeir gerðu það sem þurfti á meðan ég var í burtu og það var betra að ég væri ekki þar, bæði fyrir þá og fyrir mig,“ sagði Deschamps.
„En þegar ég sneri aftur vissu þeir að ég væri með þeim og það er mjög gott. Hugarfar liðs vinnur ekki leiki eitt og sér, en ég veit allt of vel að það getur valdið því að maður tapar þeim,“ sagði Deschamps.
Auk þess að hrósa þeim sem er nú markahæstur ásamt öðrum á HM 2026 – Mbappé er jafn Lionel Messi með sex mörk – tók Deschamps einnig framherja Bayern München, Michael Olise, fyrir, en hann lagði upp tvö mörk gegn Svíþjóð og er því kominn með fimm stoðsendingar á mótinu.
„Þegar hann er með boltann er það dásamlegt. Hann spilar fótbolta á heimsmælikvarða. Hann átti mjög gott tímabil og þurfti smá tíma, en hann hefur ótrúleg áhrif innan hópsins. Hann bætir hina framherjana vel upp og samvinna þeirra á vellinum er að verða sjálfvirk,“ sagði Deschamps.
Eftir að stórlið eins og Þýskaland og Holland féllu snemma úr leik unnu Frakkar þægilegan sigur á Svíum og mæta nú Paragvæ í 16-liða úrslitum þann 4. júlí í Fíladelfíu.
„Við höfðum séð hina leikina í útsláttarkeppninni. Þetta er erfitt fyrir alla. Þetta var minna basl fyrir okkur því við fylgdum leikáætlun okkar mjög vel, en við erum aðeins komnir í 16-liða úrslit,“ bætti þjálfari Frakka við.
„Við vitum hvað bíður okkar eftir fjóra daga. Við verðum að endurtaka þessa frammistöðu gegn andstæðingi með aðra kosti, þó að franska liðið hafi augljóslega mjög hæfileikaríka leikmenn. Og þegar þeir spila með slíku hugarfari og einbeitingu er það frábært,“ sagði Deschamps.