Mexíkóar eru komnir áfram í sextán liða úrslit á heimsmeistaramótinu eftir afar sannfærandi 2-0 sigur á Ekvador í 32 liða úrslitunum í nótt.
Leiknum var fyrst seinkað um klukkustund vegna mikillar rigningar og eldinga sem ógnuðu Mexíkóborg.
Mexíkóska liðið var nánast búið að gera út um þetta á fyrsta hálftímanum með mörkum frá Julián Quinones á 22. mínútu og Raul Jiménez á 31. mínútu. Quinones lagði upp seinna markið líka.
Áhorfendur á hinum goðsagnakennda Estadio Azteca gátu því andað léttar í hálfleik. Í seinni hálfleik stjórnuðu Mexíkóar leiknum og tryggðu sér sigurinn.
Í uppbótartíma sauð upp úr hjá Piero Hincapie, leikmanni Ekvador. Hann varð annar leikmaðurinn á HM til að fá rautt spjald fyrir að hylja munninn á meðan hann talaði við mótherja.
Mexíkó er komið inn í 16-liða úrslitin með gríðarlegt sjálfstraust. Þeir hafa unnið alla fjóra leiki sína í keppninni til þessa og hafa enn ekki fengið á sig mark.
Tvisvar sinnum áður hafa Mexíkóar komist í átta liða úrslit á HM, í bæði skiptin sem gestgjafar.
Þessi sigur í nótt var fyrsti sigur Mexíkó í útsláttarkeppni í fjörutíu ár eða síðan á HM í Mexíkó 1986. Liðið var fyrir leikinn búið að tapa sjö leikjum í röð í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins.
Í sextán liða úrslitunum bíður sigurvegarinn úr leik Englands og Austur-Kongó og síðan fer fram leikur í átta liða úrslitum gegn annaðhvort Noregi eða Brasilíu.