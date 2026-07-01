Fótbolti

Fjögurra ára­tuga bið á enda hjá Mexíkóum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Johan Vasquez fagnar marki Raul Jimenez með tilþrifum en liðsfélagar hans hrúast yfir markaskoranum.
Johan Vasquez fagnar marki Raul Jimenez með tilþrifum en liðsfélagar hans hrúast yfir markaskoranum. Getty/Carl Recine

Mexíkóar eru komnir áfram í sextán liða úrslit á heimsmeistaramótinu eftir afar sannfærandi 2-0 sigur á Ekvador í 32 liða úrslitunum í nótt.

Leiknum var fyrst seinkað um klukkustund vegna mikillar rigningar og eldinga sem ógnuðu Mexíkóborg.

Mexíkóska liðið var nánast búið að gera út um þetta á fyrsta hálftímanum með mörkum frá Julián Quinones á 22. mínútu og Raul Jiménez á 31. mínútu. Quinones lagði upp seinna markið líka.

Áhorfendur á hinum goðsagnakennda Estadio Azteca gátu því andað léttar í hálfleik. Í seinni hálfleik stjórnuðu Mexíkóar leiknum og tryggðu sér sigurinn.

Í uppbótartíma sauð upp úr hjá Piero Hincapie, leikmanni Ekvador. Hann varð annar leikmaðurinn á HM til að fá rautt spjald fyrir að hylja munninn á meðan hann talaði við mótherja.

Mexíkó er komið inn í 16-liða úrslitin með gríðarlegt sjálfstraust. Þeir hafa unnið alla fjóra leiki sína í keppninni til þessa og hafa enn ekki fengið á sig mark.

Tvisvar sinnum áður hafa Mexíkóar komist í átta liða úrslit á HM, í bæði skiptin sem gestgjafar. 

Þessi sigur í nótt var fyrsti sigur Mexíkó í útsláttarkeppni í fjörutíu ár eða síðan á HM í Mexíkó 1986. Liðið var fyrir leikinn búið að tapa sjö leikjum í röð í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins.

Í sextán liða úrslitunum bíður sigurvegarinn úr leik Englands og Austur-Kongó og síðan fer fram leikur í átta liða úrslitum gegn annaðhvort Noregi eða Brasilíu.

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