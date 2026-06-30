Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Valur Páll Eiríksson skrifar 30. júní 2026 20:22 Haaland var fáum að óvörum hetja Norðmanna. Tugir þúsunda voru saman komin á þjóðarleikvanginum í Osló og allt ætlaði um koll að keyra. EPA/Skjáskot Norðmenn gleðjast yfir því að geta loks séð lið sitt á heimsmeistaramóti í fótbolta á ný eftir 28 ára bið. Ekki fagna þeir því síður að liðið sé komið áfram í 16-liða úrslit mótsins. Mikil stemning er á meðal frænda vorra í Noregi í kringum yfirstandandi mót. Þeir sem ekki komust til Norður-Ameríku á völlinn safnast saman víða um land í mikla stemningu. Þar á meðal er á þjóðarleikvanginum Ullevaal þar sem tugir þúsunda sátu saman og horfðu á leikinn á risaskjám sem komið hefur verið fyrir á miðjum vellinum. Noregur mætti Fílabeinsströndinni í 32-liða úrslitum mótsins í dag þar sem Erling Braut Haaland var hetja liðsins er hann skoraði sigurmark leiksins á 84. mínútu. Um var að ræða 60. landsliðsmark Haalands í hans 53. landsleik. Óhætt er að segja að lýðurinn hafi tryllst á vellinum líkt og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði. View this post on Instagram A post shared by Fotballfesten (@fotballfesten) Noregur vann leikinn 2-1 en Antonio Nusa skoraði stórglæsilegt mark fyrir norska fyrr í leiknum. Noregur mætir Brasilíu í 16-liða úrslitum þann 5. júlí næstkomandi á MetLife-vellinum í New Jersey. Noregur er eina landsliðið í heiminum sem hefur mætt Brasilíu sem aldrei hefur tapað fyrir Brössum. Það er því von á áhugaverðum leik þar. HM 2026 í fótbolta Norski boltinn Noregur Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti LeBron James yfirgefur Lakers Körfubolti Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Fótbolti Fleiri fréttir Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Sjá meira