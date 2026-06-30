Fótbolti

Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal

Valur Páll Eiríksson skrifar
Haaland var fáum að óvörum hetja Norðmanna. Tugir þúsunda voru saman komin á þjóðarleikvanginum í Osló og allt ætlaði um koll að keyra.
Haaland var fáum að óvörum hetja Norðmanna. Tugir þúsunda voru saman komin á þjóðarleikvanginum í Osló og allt ætlaði um koll að keyra. EPA/Skjáskot

Norðmenn gleðjast yfir því að geta loks séð lið sitt á heimsmeistaramóti í fótbolta á ný eftir 28 ára bið. Ekki fagna þeir því síður að liðið sé komið áfram í 16-liða úrslit mótsins.

Mikil stemning er á meðal frænda vorra í Noregi í kringum yfirstandandi mót. Þeir sem ekki komust til Norður-Ameríku á völlinn safnast saman víða um land í mikla stemningu.

Þar á meðal er á þjóðarleikvanginum Ullevaal þar sem tugir þúsunda sátu saman og horfðu á leikinn á risaskjám sem komið hefur verið fyrir á miðjum vellinum.

Noregur mætti Fílabeinsströndinni í 32-liða úrslitum mótsins í dag þar sem Erling Braut Haaland var hetja liðsins er hann skoraði sigurmark leiksins á 84. mínútu. Um var að ræða 60. landsliðsmark Haalands í hans 53. landsleik.

Óhætt er að segja að lýðurinn hafi tryllst á vellinum líkt og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði.

Noregur vann leikinn 2-1 en Antonio Nusa skoraði stórglæsilegt mark fyrir norska fyrr í leiknum.

Noregur mætir Brasilíu í 16-liða úrslitum þann 5. júlí næstkomandi á MetLife-vellinum í New Jersey.

Noregur er eina landsliðið í heiminum sem hefur mætt Brasilíu sem aldrei hefur tapað fyrir Brössum. Það er því von á áhugaverðum leik þar.

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