Fótbolti

Ó­lýsan­leg sorg fyrir­liðans

Valur Páll Eiríksson skrifar
Son Heung-min er sorgmæddur og biðst afsökunar.
Son Heung-min er sorgmæddur og biðst afsökunar. Getty/Chung Sung-Jun

Son Heung-Min, fyrirliði landsliðs Suður-Kóreu, segir sár og svekktur eftir að liðið féll úr leik í riðlakeppni á HM karla í fótbolta. Hann biður landa sína afsökunar á frammistöðunni.

Son setti inn langa færslu á samfélagsmiðla í gærkvöld þar sem hann harmaði mjög snemmbúna kveðjustund Kóreumanna á mótinu. Suður-Kórea sigldi vel af stað inn í mótið með 2-1 endurkomusigri á Tékklandi.

Í kjölfarið varð skipsbrot með 1-0 töpum fyrir bæði Mexíkó og Suður-Afríku sem gerði að verkum að liðið féll úr keppni. Hávær gagnrýni hefur beinst að leikmönnum og þjálfara liðsins í kjölfarið. Dæmi eru um líflátshótanir og hefur öryggisgæsla verið aukin.

Son, sem er 33 ára gamall, gæti hafa verið að taka þátt á sínu síðasta heimsmeistaramóti og er samkvæmt færslunni niðurbrotinn.

„Ég þori vart að koma vonbrigðum og sársauka stuðningsmanna okkar í orð, í einu orði er það fyrirgefðu. Jafnvel að segja það finnst mér ófullnægjandi,“ skrifar Son.

„Draumur barnsins hefur hrunið. Ég er ólýsanlega fastur og særður. Satt að segja er enn ekki einfalt að sætta sig við þennan veruleika,“ skrifar niðurbrotinn Son enn fremur.

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