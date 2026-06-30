Ólýsanleg sorg fyrirliðans Valur Páll Eiríksson skrifar 30. júní 2026 23:31 Son Heung-min er sorgmæddur og biðst afsökunar. Getty/Chung Sung-Jun Son Heung-Min, fyrirliði landsliðs Suður-Kóreu, segir sár og svekktur eftir að liðið féll úr leik í riðlakeppni á HM karla í fótbolta. Hann biður landa sína afsökunar á frammistöðunni. Son setti inn langa færslu á samfélagsmiðla í gærkvöld þar sem hann harmaði mjög snemmbúna kveðjustund Kóreumanna á mótinu. Suður-Kórea sigldi vel af stað inn í mótið með 2-1 endurkomusigri á Tékklandi. Í kjölfarið varð skipsbrot með 1-0 töpum fyrir bæði Mexíkó og Suður-Afríku sem gerði að verkum að liðið féll úr keppni. Hávær gagnrýni hefur beinst að leikmönnum og þjálfara liðsins í kjölfarið. Dæmi eru um líflátshótanir og hefur öryggisgæsla verið aukin. Son, sem er 33 ára gamall, gæti hafa verið að taka þátt á sínu síðasta heimsmeistaramóti og er samkvæmt færslunni niðurbrotinn. „Ég þori vart að koma vonbrigðum og sársauka stuðningsmanna okkar í orð, í einu orði er það fyrirgefðu. Jafnvel að segja það finnst mér ófullnægjandi,“ skrifar Son. „Draumur barnsins hefur hrunið. Ég er ólýsanlega fastur og særður. Satt að segja er enn ekki einfalt að sætta sig við þennan veruleika,“ skrifar niðurbrotinn Son enn fremur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti LeBron James yfirgefur Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Sjá meira