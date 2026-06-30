Ansu Fati er genginn í raðir Mónakó í Frakklandi frá Barcelona á Spáni. Hann lék vel sem lánsmaður hjá liðinu á síðustu leiktíð og nú hefur félagið fest kaup á honum fyrir ellefu milljónir evra.
Fati spratt fram á sjónarsviðið með Barcelona aðeins 17 ára gamall árið 2019. Hann lék gríðarvel sína fyrstu leiktíð og miklar vonir bundnar við hann. Hann tók til að mynda við treyju númer 10 af Lionel Messi eftir brottför Argentínumannsins sumarið 2021.
Vonast var til þess að Fati myndi ekki aðeins taka við treyjunni heldur einnig við keflinu af Messi sem lykilmaður í sóknarleik liðsins.
Eftir hans frábæru fyrstu leiktíð lék Fati á næstu tveimur leiktíðum á eftir, milli 2020 og 2022, aðeins 17 deildarleiki sökum meiðsla.
Hann var öflugur leiktíðina 2022-23 en síðan þá hafa meiðsladraugar elt áfram hann á röndum.
Allt þar til á síðustu leiktíð þegar honum tókst loks að finna fjöl sína sem lánsmaður hjá Mónakó. Fati skoraði ellefu deildarmörk í 25 leikjum fyrir liðið á síðustu leiktíð, eftir misheppnaða lánsdvöl hjá Brighton á Englandi leiktíðina 2023-24 og meiðslahrjáða leiktíð 2024-25 í Barcelonaborg.
Fati vonast til að haldast heill í franska smáríkinu og halda uppteknum hætti. Barcelona fær ellefu milljónir evra, tæplega 1,6 milljarð króna, fyrir leikmanninn og hann skrifar undir samning við Mónakó til sumarsins 2030.