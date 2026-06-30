Fótbolti

Undir rann­sókn fyrir nauðgun á miðju heims­meistara­móti

Andri Broddason skrifar
Ryan Mendes stendur undir rannsókn eftir að hafa verið ásakaður um að nauðga konu þar í mars síðastliðnum.
Ryan Mendes stendur undir rannsókn eftir að hafa verið ásakaður um að nauðga konu þar í mars síðastliðnum. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Ryan Mendes, fyrirliði Grænhöfðaeyja, er undir rannsókn á Nýja-Sjálandi. Hann er sakaður um að hafa nauðgað konu þar síðastliðinn mars.

Margir miðlar hafa fjallað um málið en miðill í Nýja Sjálandi sagði frá fréttinni fyrst og staðfesti að Ryan Mendes væri sá ásakaði. Hann er sagður hafa nauðgað brasilískri konu í Nýja Sjálandi sem var að vinna fyrir lið Grænhöfðaeyja í vináttuleik gegn Nýja Sjálandi.

Einhverjir miðlar höfðu áður fjallað um í maí síðastliðnum að leikmaður Grænhöfðaeyja stæði undir rannsókn á kynferðisbrotamáli. Nú er búið að staðfesta að sá leikmaður sé Ryan Mendes sem er jafnframt markahæsti leikmaður Grænhöfðaeyja.

Leikurinn var skipulagður af Fifa og tilgangur hans var að skapa skemmtilega vináttulandsleiki. Fifa hefur fengið málið á borð hjá sér og lítur málið alvarlegum augum. Alþjóðaknattspyrnusambandið er í sambandi við nýsjálensk stjórnvöld en vill ekki gefa frá sér viðkvæmar upplýsingar að svo stöddu.

Ryan Mendes hefur byrjað alla leiki Grænhöfðaeyja á mótinu og hefur verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins. Liðið á leik gegn Argentínu á föstudaginn í 32-liða úrslitum mótsins.

Þetta er ekki eini leikmaðurinn á heimsmeistaramótinu sem hefur setið undir ásökunum um nauðgun. Thomas Partey frá Gana fékk ekki inngöngu til Kanada fyrir opnunarleik liðsins gegn Panama vegna fimm ákæra á hendur honum. Allar fimm ákærurnar eru fyrir nauðganir en í febrúar á þessu ári bættust við tvær ákærur um nauðgun í viðbót.

Achraf Hakimi, fyrirliði Marokkó, mun standa fyrir dómi í París þar sem hann er ákærður fyrir nauðgun á heimili sínu í Frakklandi árið 2023. Hakimi neitar þessum ásökunum og segir að eina ástæðan fyrir því að verið sé að kæra hann sé vegna þess að hann er frægur.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið