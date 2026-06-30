Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Andri Broddason skrifar 30. júní 2026 13:57 Ryan Mendes stendur undir rannsókn eftir að hafa verið ásakaður um að nauðga konu þar í mars síðastliðnum. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images Ryan Mendes, fyrirliði Grænhöfðaeyja, er undir rannsókn á Nýja-Sjálandi. Hann er sakaður um að hafa nauðgað konu þar síðastliðinn mars. Margir miðlar hafa fjallað um málið en miðill í Nýja Sjálandi sagði frá fréttinni fyrst og staðfesti að Ryan Mendes væri sá ásakaði. Hann er sagður hafa nauðgað brasilískri konu í Nýja Sjálandi sem var að vinna fyrir lið Grænhöfðaeyja í vináttuleik gegn Nýja Sjálandi. Einhverjir miðlar höfðu áður fjallað um í maí síðastliðnum að leikmaður Grænhöfðaeyja stæði undir rannsókn á kynferðisbrotamáli. Nú er búið að staðfesta að sá leikmaður sé Ryan Mendes sem er jafnframt markahæsti leikmaður Grænhöfðaeyja. Leikurinn var skipulagður af Fifa og tilgangur hans var að skapa skemmtilega vináttulandsleiki. Fifa hefur fengið málið á borð hjá sér og lítur málið alvarlegum augum. Alþjóðaknattspyrnusambandið er í sambandi við nýsjálensk stjórnvöld en vill ekki gefa frá sér viðkvæmar upplýsingar að svo stöddu. Ryan Mendes hefur byrjað alla leiki Grænhöfðaeyja á mótinu og hefur verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins. Liðið á leik gegn Argentínu á föstudaginn í 32-liða úrslitum mótsins. Þetta er ekki eini leikmaðurinn á heimsmeistaramótinu sem hefur setið undir ásökunum um nauðgun. Thomas Partey frá Gana fékk ekki inngöngu til Kanada fyrir opnunarleik liðsins gegn Panama vegna fimm ákæra á hendur honum. Allar fimm ákærurnar eru fyrir nauðganir en í febrúar á þessu ári bættust við tvær ákærur um nauðgun í viðbót. Achraf Hakimi, fyrirliði Marokkó, mun standa fyrir dómi í París þar sem hann er ákærður fyrir nauðgun á heimili sínu í Frakklandi árið 2023. Hakimi neitar þessum ásökunum og segir að eina ástæðan fyrir því að verið sé að kæra hann sé vegna þess að hann er frægur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Íslenski boltinn Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Elísa orðlaus eftir enn einn sigurinn á Ítalíu: „Vann ekki bara hlaupið“ Sport Fleiri fréttir Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Sjá meira