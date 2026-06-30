Innlent

Gómaður með tæp sex­tíu kíló af am­feta­míni og „bleikt kókaín“

Agnar Már Másson skrifar
Einn hefur verið handtekinn.
Einn hefur verið handtekinn. Vísir/Jói K.

Amfetamín, kókaín, ketamín, kristalmetanfetamín og „bleikt kókaín“ var meðal þess sem lögregla fann í húsbíl sem kom hingað til lands með Norrænu.

Í lögreglutilkynningu er greint frá því að 56 kílógrömm af amfetamíni hafi komið til Íslands með Norrænu og falin í húsbíl, sem lögreglan hafi fylgt eftir.

Ökumaðurinn, sem sé erlendur ríkisborgari á sextugsaldri, hafi verið handtekinn á Norðurlandi fyrr í mánuðinum, en í bílnum hafi einnig fundist átta kíló af kókaíni, þrjú kíló af ketamíni, eitt kíló af kristal metamfetamíni og kíló af „bleiku kókaíni“, sem er blanda af ketamíni og MDMA.

Sjá einnig: Norræna

Í sömu tilkynningu var greint frá öðru máli er varðar smygl á 108 kílóum af kókaíni til landsins í gegnum Straumsvík en það má væntanlega teljast stærsta kókaínsmygl sögunnar; þar eru níu í varðhaldi en aðeins einn í þessu máli. 

Rannsókn málanna beggja, sem eru óskyld að sögn lögreglu, er sögð miða ágætlega og þau unnin í samstarfi nokkurra lögregluliða, auk Tollgæslunnar. Þá hafi Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu enn fremur notið aðstoðar Europol, en vegna þessa komu þaðan tveir fulltrúar til Íslands.  Embættið hafi sömuleiðis notið aðstoðar tengslafulltrúa Íslands hjá Europol vegna samskipta við önnur lögreglulið í Evrópu og utan hennar.

Fjöldi mála hefur komið upp frá byrjun árs vegna smygls í Norrænu. Fimm voru handteknir í byrjun sumars vegna meints fíkniefnasmygls í ferjunni. 

Skömmu síðar var par handtekið á Seyðisfirði er þau voru á leið úr landi með Norrænu, grunuð um tilraun til smygls – en ekki á fíkniefnum, heldur rúmlega hundrað fuglaeggjum.

Norræna Fíkniefnabrot Lögreglumál

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