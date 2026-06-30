Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Agnar Már Másson skrifar 30. júní 2026 14:08 Einn hefur verið handtekinn. Vísir/Jói K. Amfetamín, kókaín, ketamín, kristalmetanfetamín og „bleikt kókaín“ var meðal þess sem lögregla fann í húsbíl sem kom hingað til lands með Norrænu. Í lögreglutilkynningu er greint frá því að 56 kílógrömm af amfetamíni hafi komið til Íslands með Norrænu og falin í húsbíl, sem lögreglan hafi fylgt eftir. Ökumaðurinn, sem sé erlendur ríkisborgari á sextugsaldri, hafi verið handtekinn á Norðurlandi fyrr í mánuðinum, en í bílnum hafi einnig fundist átta kíló af kókaíni, þrjú kíló af ketamíni, eitt kíló af kristal metamfetamíni og kíló af „bleiku kókaíni“, sem er blanda af ketamíni og MDMA. Sjá einnig: Norræna Í sömu tilkynningu var greint frá öðru máli er varðar smygl á 108 kílóum af kókaíni til landsins í gegnum Straumsvík en það má væntanlega teljast stærsta kókaínsmygl sögunnar; þar eru níu í varðhaldi en aðeins einn í þessu máli. Rannsókn málanna beggja, sem eru óskyld að sögn lögreglu, er sögð miða ágætlega og þau unnin í samstarfi nokkurra lögregluliða, auk Tollgæslunnar. Þá hafi Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu enn fremur notið aðstoðar Europol, en vegna þessa komu þaðan tveir fulltrúar til Íslands. Embættið hafi sömuleiðis notið aðstoðar tengslafulltrúa Íslands hjá Europol vegna samskipta við önnur lögreglulið í Evrópu og utan hennar. Fjöldi mála hefur komið upp frá byrjun árs vegna smygls í Norrænu. Fimm voru handteknir í byrjun sumars vegna meints fíkniefnasmygls í ferjunni. Skömmu síðar var par handtekið á Seyðisfirði er þau voru á leið úr landi með Norrænu, grunuð um tilraun til smygls – en ekki á fíkniefnum, heldur rúmlega hundrað fuglaeggjum. Norræna Fíkniefnabrot Lögreglumál Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Fleiri fréttir Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Sjá meira