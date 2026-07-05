Á fjörutíu og fimm árum hefur fjöldi lífeyrissjóða á íslenskum vinnumarkaði farið úr tæplega hundrað í sautján talsins. Töluvert hefur verið um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið sem framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir jákvætt skref.
Í byrjun mánaðar bárust fréttir af því að lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hyggðust hefja viðræður um mögulega sameiningu sjóðanna. Í síðustu viku samþykktu sjóðfélagar Lífeyrissjóðs bænda einróma tillögu um sameiningu við Frjálsa lífeyrissjóðinn og ekki er langt síðan að sjóðfélagar Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands samþykktu sameiningu við Frjálsa lífeyrissjóðinn.
Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða segir töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið.
„Það virðist vera mikið um samningaviðræður og þetta er að gerast svolítið hratt.“
Árið 1969 var allsherjarkjarasamningur gerður á vinnumarkaði og atvinnutengdir lífeyrissjóðir stofnaðir með skylduaðild og sjóðssöfnun sem var gríðarlegt gæfuspor. Þá hafi flest stéttarfélög stofnað sína eigin lífeyrissjóði. Árið 1980 hafi lífeyrissjóðir verið 96 talsins.
„Síðan fer þeim bara hratt fækkandi með sameiningum og núna í árslok árið 2025, um síðustu áramót þá voru þeir sautján. Og það er margt sem bendir til að sjóðunum fari enn fækkandi.“
Enda séu að minnsta kosti þrjár samningaviðræður um sameiningu í ferli.
Þórey segir sameiningu lífeyrissjóða jákvæða enda lækki rekstrarkostnað hjá sjóðunum við sameiningu auk þess sem hún stuðli að aukinni áhættudreifingu. Mikilvægt sé þó að það séu nokkrir sterkir lífeyrissjóðir á markaðnum svo að heilbrigð samkeppni sé til staðar.
Stjórnsýslan hafi þyngst sem geti einnig skýrt fjölda sameininga.
„Það er eru ýmis regluver er varða upplýsingatækni, netöryggi, sjálfbærnilöggjöf, kröfur um hæfi stjórnarmanna og annað slíkt sem er hagkvæmara að vera í stærri einingu. Ekki það að litlir sjóðir geta alveg fundið sér aðrar leiðir en sameiningu með því að draga úr rekstrarkostnaði.“
Lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hyggjast hefja viðræður um mögulega sameiningu sjóðanna. Gangi sameiningin eftir yrði nýr sjóður sá næststærsti á landinu með um 1.600 milljarða króna eignir miðað við stöðu sjóðanna í lok síðasta árs.
Stjórnir Birtu lífeyrissjóðs og Lífeyrissjóðs verzlunarmanna hafa ákveðið að hefja könnunarviðræður til að meta fýsileika mögulegs samruna sjóðanna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá báðum lífeyrissjóðum.
Sjóðfélagar Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands (LTFÍ) samþykktu einróma tillögu um sameiningu við Frjálsa lífeyrissjóðinn á sjóðfélagafundi lífeyrissjóðsins sem haldinn var í gær.
Í gær sótti ég aukaársfund Lífsverks lífeyrissjóðs þar sem kynnt var tillaga um sameiningu við Almenna lífeyrissjóðinn. Í aðdraganda málsins hafa báðir sjóðir haldið kynningarfundi fyrir sjóðfélaga og farið yfir forsendur og kosti sameiningar.