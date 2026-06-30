Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Valur Páll Eiríksson skrifar 30. júní 2026 20:31 Kylian Mbappé skoraði tvö í kvöld og er markahæstur á HM ásamt Lionel Messi með sex mörk. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images Frakkland vann öruggan 3-0 sigur á Svíþjóð í 32-liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í New Jersey í Bandaríkjunum í kvöld. Frakkar mæta Paragvæ í 16-liða úrslitum. Frakkar voru töluvert sigurstranglegri fyrir leik kvöldsins enda Svíar ekki verið sannfærandi, meðal annars tapað 5-1 fyrir Hollendingum sem féllu úr leik fyrir Marokkó í gær. Það þótti liggja ljóst fyrir að Svíar myndu liggja til baka, vera þéttir fyrir og reyna að beita skyndisóknum gegn sterku frönsku liði. Sú varð líka raunin. Frakkar voru töluvert sterkari aðilinn og ógnuðu meira fram á við. Kylian Mbappé hafði skotið í stöng úr dauðafæri og Michael Olise átt stórkostlega hjólhestaspyrnu í stöng þegar loks kom mark skömmu fyrir leikhlé. Mbappé fékk boltann þá eftir snögga og stutta hornspyrnu, hljóp inn á teiginn frá vinstri og lagði boltann með hægri fæti í fjærhornið af stuttu færi. Svíar gátu jafnað undir lok hálfleiksins en Elliot Stroud slæsaði boltann framhjá af stuttu færi. Frakkar leiddu verðskuldað 1-0 í hálfleik en aðeins átta mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Frakkar sprengdu sænsku vörnina upp með snarpri sókn. Michael Olise þræddi boltann inn á Bradley Barcola sem skoraði af stuttu færi. Olise að leggja upp í fjórða sinn á mótinu og staðan 2-0 á 53. mínútu. Svíarnir reyndu hvað þeir gátu gegn franska liðinu en þeir sænsku áttu hreinlega ekki roð í gríðarsterkt franskt lið. Mbappé skoraði öðru sinni á 74. mínútu leiksins, eftir enn eina stoðsendingu Michaels Olise. Frakkar voru nær því að bæta við marki en Svíar að minnka muninn. Sannarlega verðskuldaður 3-0 sigur skýtur Frökkum áfram í 16-liða úrslit á meðan Svíar halda heim á leið. Frakkland mætir Paragvæ, sem sló Þýskaland óvænt út í 32-liða úrslitum í gær, í 16-liða úrslitum mótsins þann 4. júlí næst komandi. Mbappé sló met Síðara mark Mbappé er tíunda markið sem hann skorar í útsláttarkeppni á HM en enginn hefur skorað fleiri. Mbappé hefur þá alls skorað 18 mörk á HM eftir mörkin tvö í kvöld. Hann var jafn Miroslav Klose sem annar markahæstur í sögunni en báðir höfðu skorað 16 mörk. Hann er nú einn í öðru sætinu með 18 mörk en aðeins Lionel Messi, með 19 mörk, hefur skorað fleiri mörk alls í sögu mótsins. Þeir Messi og Mbappé eru þá jafnir sem markahæstu menn yfirstandandi móts, með sex mörk hvor. Þar á eftir er Erling Haaland með fimm. Michael Olise er stoðsendingahæstur á mótinu með fimm slíkar en næstu menn á eftir hafa lagt upp þrjú. HM 2026 í fótbolta