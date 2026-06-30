Klettaskóli flytur í haust: „Allir mjög peppaðir“

Tilkynnt var um flutninga hluta starfsemi Klettaskóla, grunnskóla fyrir börn með miðlungs-, alvarlega- og djúpa þroskahömlun með eða án viðbótarfatlana, yfir í Korpuskóla í Staðahverfi síðasta apríl. Skólastjóri Klettaskóla segir þá vera á áætlun að því er hún best viti. Útlit sé fyrir að skólastarf hefjist í nýuppgerða húsnæðinu í ágúst. Það verði kærkomið að færa frístund fyrir nemendur á miðstigi nær skólanum og rýmka almennt um starfsemina sem hafi sprengt húsnæðið algjörlega utan af sér.
Arnheiður Helgadóttir, skólastjóri Klettaskóla, segir starfsfólk, nemendur og foreldra hafa tekið vel í flutningana enda verði þeir til þess að aðstæður fyrir nemendurna verði miklu betri. Hún viti ekki betur en að flutningarnir séu á áætlun og að ríflega fjörutíu börn muni hefja skólaárið í nýuppgerða húsnæðinu.
„Í haust verður þetta áttundi til tíundi bekkur sem að flyst þarna upp eftir,“ segir hún í samtali við blaðamann en í apríl þessa árs var tilkynnt um að Borgarráð Reykjavíkur hefði samþykkt að opna nýja starfseiningu Klettaskóla í fyrrum Korpuskóla frá og með haustinu 2026. Sjöundi bekkur verði svo fluttur upp eftir og verið frá og með haustinu 2027 í Korpuskóla.
Ákvörðunin var tekin í kjölfar mikils plássleysis í Klettaskóla en í tilkynningunni kom fram að síðasta skólaár hafi hundrað fjörutíu og einn nemandi verið skráður í Klettaskóla, þrátt fyrir að húsnæði skólans hafi upphaflega verið hannað fyrir áttatíu til níutíu nemendur. Ljóst sé að nemendafjöldi hafi vaxið hratt og fyrir haustið 2026 hafi legið fyrir umsóknir frá fjörutíu og einum nýjum nemanda.
Í haghóp sem skilaði áliti árið 2023, og ákvörðun um flutninga var tekin út frá, sátu fulltrúar starfsfólks Klettaskóla, foreldrafélags, skólaráðs, Þroskahjálpar, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og foreldra nemenda.
„Ég hef ekki heyrt neitt annað en að allir séu mjög sáttir við þetta. Þannig að hvort sem það eru nemendur, foreldrar eða bara starfsfólk þannig að við erum mjög peppuð fyrir þessu öllu saman,“ segir Arnheiður Helgadóttir skólastjóri Klettaskóla.
Hún greinir einnig frá því að búið sé að ráða Elínu Arndísi Gunnarsdóttur, sem er sett til árs, sem skólastjóri Korpuskóla en hún var áður aðstoðarskólastjóri Klettaskóla og að það sé jafnframt búið að ráða aðstoðarskólastjóra Korpuskóla. Annars þurfi ekki að ráða marga nýja inn vegna þess að hluti af starfsfólkinu fari upp eftir.
„Þetta er kannski smá leið fyrir suma, það eru allir bara til í það og ég meina það er úr leið fyrir einhverja á sama tíma og það styttist verulega leiðin fyrir aðra,“ segir hún.
Það sé einna jákvæðast við flutningana að Hekla, frístund fyrir miðstig, færist í það húsnæði sem Askja, frístund fyrir elsta stig, hefur verið í en sú starfsemi færist yfir í Korpuskóla. Þannig þurfi ekkert barn að fara langa leið eftir skóla til þess að fara í frístund.
„Við fáum til okkar krakkana sem hafa þurft að vera í húsnæði alla leið yfir á Þorragötu hérna síðastliðin ár eftir skóla. Þau eru að koma í hús til okkar,“ segir Arnheiður.
Hún bætir við að sér þyki líklegt að mikill þroski muni hljótast af breytingunni og að þetta sé „hollt og gott fyrir þau og virkilega þroskandi að vera ákveðinn tíma í Klettaskóla og flytja svo yfir í annan skóla þegar þú ert orðinn unglingur“.
Aðspurð hvort hún telji flutningana erfiða fyrir nemendur segist hún vongóð um að þeir gangi vel. „Það getur alveg tekið smá tíma að koma sér fyrir en með miklum stuðningi þá er ég sannfærð um að það verður ekki vandamál til lengri tíma,“ segir Arnheiður.