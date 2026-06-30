Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Agnar Már Másson skrifar 30. júní 2026 10:46 Ming Ting Mancel. Vísir/Vilhelm Héraðssaksóknari fer fram á sextán ára fangelsisdóm yfir Ming Ting Mancel, sem ákærð er í Edition-málinu fyrir að svipta dóttur sína lífi í samráði við eiginmann sinn. Þá er farið fram á að hún greiði allan sakarkostnað. Þetta kom fram í máli Karls Inga Vilbergssonar héraðssaksóknara fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur dómi í morgun. Í dag er sjötti og að óbreyttu síðasti dagurinn í réttarhöldunum í Edition-málinu eftir að saksóknari og verjandi Ming Ting hafa hvor flutt sitt mál fyrir dómurunum þremur í málinu. Hún er ákærð fyrir að bana Catherine, dóttur sinni, í samráði við eiginmann sinn, Emeric, með því að halda henni fastri inni á baði, bregða snöru um háls hennar og stinga hana í brjóstkassann tvívegis. Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is. Baksagan er sú að eiginmaðurinn hafði greinst með lífshættulegan nýrnasjúkdóm og átt stutt eftir ólifað og því viljað svipta sig lífi, að sögn Ming. Hún hefur sagst ekki hafa getað lifað án Emerics og ætlað að fylgja honum. Hún vill einnig meina að dóttir sín hafi sjálf viljað fylgja þeim og komist að þeirri niðurstöðu alfarið sjálf. Það hafi því verið um hópsjálfsvíg að ræða. Samkvæmt ákæru héraðssaksóknara taldist háttsemi Ming Ting Mancel varða við manndráp af ásetningi (211. gr. og 1), sem varðar fimm ár til ævilangt, og brot í nánu sambandi, sbr. 2. mgr. 218. gr. b. almennra hegningarlaga 19/1940. Karl Ingi vill meina að ekki sé um hlutdeildarbrot að ræða, heldur að Ming sé aðalmaður í samverknaði við eiginmann sinn. Hún hafi verið frjáls í allri ákvarðanatöku og sjálf sagt að samband þeirra hjóna hafi verið jafningjasamband. „Ákærða tók þátt í því að dánarstund Catherine hafi verið flýtt, og það hafi hún gert með ólögmætum hætti. Ásetningur hennar var kaldur og grimmur. Hún gerði ekkert til að koma í veg fyrir það.“ Vitnaleiðslum í málinu lauk í gær og farið var yfir málið í sjónvarpsfréttum Sýnar í gærkvöldi. Karl Ingi viðurkenndi að vísbendingar væru uppi um að Catherine hafi viljað deyja með foreldrum sínum, þ.e. hvernig hún skildi við sig í vinnunni og að erfðaskrá undirrituð hennar nafni hafi verið póstlögð. „Það eru bara þessi tvö atriði sem mögulega styðja það að Catherine hafi í byrjun júní hafi verið reiðubúin að deyja.“ Aftur á móti lægi fyrir í framburði Ming að Catherine hafi ekki verið ánægð með verknaðaraðferðina, þ.e. hnífsstungu, á verknaðarstundu. Á líki Catherine voru aftur á móti áverkar, til dæmis húðblæðingar á enni, skrámur á hálsi og áverka á útlimum, sem kynnu að benda til þess að hún hafi streist á móti. Frétt hefur verið uppfærð. 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