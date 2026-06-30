Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar

Öryggisbrestur hjá Embætti héraðssaksókna er nú til skoðunar hjá Persónuvernd. Embættið tilkynnti sjálft um öryggisbrestinn sem varðar nöfn fimm einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtækið Cellebrite gerði um embættið.
Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag. Þar er rætt við Helgu Þórisdóttur forstjóra Persónuverndar sem staðfestir að málið sé komið til Persónuverndar. Málið teljist sem öryggisbrestur sem beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Farið verði yfir gögn málsins og í framhaldinu metið hvaða spurninga þurfi að spyrja. Viðurlög við slíkum öryggisbresti séu fangelsi í allt að tvö ár auk sekta.
Fram kemur að myndbandinu hafi verið eytt eftir að málið kom upp. Cellebrite er ísraelskt tæknifyrirtæki sem selur lögreglu, rannsóknaryfirvöldum, leyniþjónustum, herjum og fyrirtækjum hugbúnað og búnað til að ná í, flokka og greina stafræn gögn úr símum, tölvum og öðrum tækjum. Málið sem um ræðir er nefnt Operation Racoon í kynningarmyndbandi ísraelska fyrirtækisins en þar lýstu starfsmenn embættis héraðssaksóknara lýsa því hvernig stafræn sönnunargögn og greiningartækni fyrirtækisins voru notuð við rannsóknina.
Fram kom að um var að ræða peningaþvættismál en það er er enn til meðferðar hjá embætti héraðssaksóknara. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sagði í samtali við Vísi í síðustu viku að málið hafa áður ratað í fjölmiðla. Það hafi hafist árið 2018 og snúist um fjölda ungmenna sem voru fengin til að fara í banka og skipta íslenskum krónum yfir í evrur. Að sögn Ólafs komu rúmlega fimmtíu aðilar við sögu í þeim hluta málsins og höfðu þeir réttarstöðu sakbornings við rannsóknina. Um hafi að mestu verið að ræða Íslendinga. Fjárhæðirnar sem um ræðir eru miklar. Ólafur sagði að málið snúist um um 600 til 700 milljónir króna.