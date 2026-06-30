Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. júní 2026 10:05 Embætti ríkislögreglustjóra gaf út skýrsluna. Tilkynntum kynferðisbrotum fjölgaði um níu prósent fyrstu þrjá mánuði ársins miðað við sama tímabil í fyrra. Þá hefur tilkynningum um vændi þrefaldast miðað við meðaltal sama tímabils síðustu þriggja ára, eða fjölgað um tvö hundruð prósent. Konur voru í miklum meirihluta brotaþola. Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá Embætti ríkislögreglustjóra sem birt hefur nýja skýrslu um tilkynnt kynferðisbrot fyrstu þrjá mánuði ársins. Þar segir að mest áberandi sé veruleg fjölgun tilkynninga um kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot sem hafi aukist um 64 prósent milli ára auk mikillar fjölgunar tilkynninga um vændi. Á sama tímabili hafi tilkynntum nauðgunum fækkað lítilega milli ára. Á tímabilinu hafi verið tilkynnt um 153 kynferðisbrot til lögreglu, samanborið við 140 á sama tímabili árið 2025 sem er níu prósent aukning milli ára. Segir að ef litið sé til lengra tímabils megi sjá að brotin voru flest fyrstu þrjá mánuði ársins árin 2019, 2021 og 2022. Kynferðisbrotunum fækkaði eftir það en fjölgaði í ár miðað við síðastliðin þrjú ár. Segir í tilkynningunni að lögregla skrái bæði hvenær kynferðisbrotið átti sér stað og hvenær það var tilkynnt til lögreglu, þar sem í hluta mála líði langur tími þar á milli. Tölur fyrir nýleg tímabil geti því enn breyst eftir því sem eldri brot eru tilkynnt. Tilkynntar nauðganir á tímabilinu hafi verið 47, fjórum færri en á sama tímabili í fyrra. Sé hins vegar horft til brota sem áttu sér stað þessa fyrstu þrjá mánuði fjölgaði þeim milli ára, úr 34 í fjörutíu. Aukning í öllum flokkum Fram kemur að tilkynningar um kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot hafi verið 46 á tímabilinu, samanborið við 28 í fyrra og því um 64 prósenta aukningu að ræða. Samanborið við meðaltal sama tímabils síðustu þriggja ára nemi aukningin um 45 prósentum. Kynferðisbrot gegn börnum voru 29 talsins eða sextán prósent fleiri en á sama tímabili árið 2025. „Tilkynningar um vændi jukust milli ára, úr 11 málum fyrstu þrjá mánuði ársins 2025 í 19 mál á sama tímabili 2026, sem er 73 prósenta aukning. Samanborið við meðaltal sama tímabils síðustu þriggja ára þar á undan er um þreföldun að ræða eða 200 prósent aukningu. Sveiflur í þessum flokki geta tengst frumkvæðisvinnu lögreglu og aukinni áherslu stjórnvalda á skipulagða brotastarfsemi fremur en raunbreytingu á tíðni brota.“ Þá segir ennfremur að konur hafi veirð 83 prósent brotaþola í öllum tilkynntum kynferðisbrotum. Hlutfallið enn hærra í nauðgunarmálum eða 95 prósent. Hlutföllin snúist við þegar litið sé til grunaðra en karlar voru níutíu prósent þeirra sem grunaðir voru um kynferðisbrot á tímabilinu og 98 prósent grunaðra í nauðgunarmálum. Töluverður aldursmunur var milli brotaþola og grunaðra. Meðalaldur brotaþola var 24 ár en meðalaldur grunaðra 34 ára. Tæpur helmingur brotaþola eða 48 prósent var undir átján ára aldri. skýrsla_ríkislögreglustjóra_um_ofbeldisbrotPDF1.6MBSækja skjal Lögreglumál Kynbundið ofbeldi Mest lesið Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Reiðin magnast í Venesúela Erlent Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnar áfrýjunarbeiðni Trumps Fréttir Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Innlent Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Innlent Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Innlent Fleiri fréttir Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Sjá meira