Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júní 2026 23:06 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra birti mynd af sér ásamt Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands. Instagram Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir það mikinn heiður að hafa fengið frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta lýðveldisins, í heimsókn í Ráðherrabústaðinn í dag. Vigdís var kjörin forseti Íslands fyrir fjörutíu og sex árum í dag. Kristrún deilir færslu um heimsóknina ásamt mynd af þeim tveimur meðal annars á Instagram-síðu sinni. Hún segir þær hafa farið um víðan völl yfir kaffibollanum. Þær hafi rifjað upp sögur úr forsetatíð Vigdísar og rætt málefni líðandi stundar. Kristrún segir sérstaklega gaman að geta sýnt Vigdísi nýuppgerðan Ráðherrabústaðinn en framkvæmdir við hann hófust árið 2023 og stóðu yfir í rúmlega tvö og hálft ár. Í dag eru fjörutíu og sex ár liðin frá því að Vigdís var kjörin forseti Íslands. Kristrún segir kjörið árið 1980 hafa verið sögulegt. „Ekki bara fyrir Ísland heldur heimsbyggðina alla. Fram var kominn sannur brautryðjandi og firnasterkur leiðtogi, sem enn þann dag í dag er sú fyrirmynd sem íslenskar konur líta einna helst upp til. Slík arfleið er sannarlega ekki sjálfgefin,“ segir forsætisráðherra í færslunni. Vigdís Finnbogadóttir Kristrún Frostadóttir Mest lesið „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Fleiri fréttir Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Sjá meira