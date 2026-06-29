Innlent

Vig­dís kíkti í kaffi til Krist­rúnar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra birti mynd af sér ásamt Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra birti mynd af sér ásamt Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands. Instagram

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir það mikinn heiður að hafa fengið frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta lýðveldisins, í heimsókn í Ráðherrabústaðinn í dag. Vigdís var kjörin forseti Íslands fyrir fjörutíu og sex árum í dag.

Kristrún deilir færslu um heimsóknina ásamt mynd af þeim tveimur meðal annars á Instagram-síðu sinni. Hún segir þær hafa farið um víðan völl yfir kaffibollanum. Þær hafi rifjað upp sögur úr forsetatíð Vigdísar og rætt málefni líðandi stundar. 

Kristrún segir sérstaklega gaman að geta sýnt Vigdísi nýuppgerðan Ráðherrabústaðinn en framkvæmdir við hann hófust árið 2023 og stóðu yfir í rúmlega tvö og hálft ár. 

Í dag eru fjörutíu og sex ár liðin frá því að Vigdís var kjörin forseti Íslands. Kristrún segir kjörið árið 1980 hafa verið sögulegt. 

„Ekki bara fyrir Ísland heldur heimsbyggðina alla. Fram var kominn sannur brautryðjandi og firnasterkur leiðtogi, sem enn þann dag í dag er sú fyrirmynd sem íslenskar konur líta einna helst upp til. Slík arfleið er sannarlega ekki sjálfgefin,“ segir forsætisráðherra í færslunni. 

Vigdís Finnbogadóttir Kristrún Frostadóttir

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