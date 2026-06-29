Svavar Pálsson hefur verið ráðinn í starf sveitastjóra Húnabyggðar. Hann tekur við starfinu þann 1. október næstkomandi og gildir ráðningin til 30. júní 2030.
Greint er frá ráðningunni á vef Húnabyggðar en þar segir að Svavar sé fæddur og uppalinn á Blönduósi.
Hann hafi gegnt starfi sýslumanns á Norðurlandi eystra frá árinu 2015 en var áður sýslumaður og lögreglustjóri á Húsavík. Jafnframt hafi hann verið settur sýslumaður á Austurlandi frá árinu 2024 samhliða starfi sínu á Norðurlandi eystra.
„Með ráðningu Svavars fær Húnabyggð öflugan stjórnanda með víðtæka reynslu af stjórnsýslu, rekstri og þjónustu hins opinbera. Sveitarstjórn telur að þekking hans, reynsla og sterk tengsl við heimabyggðina muni nýtast vel við áframhaldandi uppbyggingu og þróun sveitarfélagsins,“ segir í tilkynningunni.