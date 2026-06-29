Ming Ting segir að Catherine, dóttir sín, hafi lýst óánægju þegar henni varð ljóst að foreldrar hennar skyldu stinga hana með hníf enda hafi viljað fara á sem sársaukaminnstan máta. Samt hafi hún látið sig hafa það, að sögn Ming Ting.
„Þegar hún sá hann [hnífinn] nefndi hún að það hefði ekki verið það sem hún hafði hugsað sér. En hún hafði ekki um annað að velja,“ sagði Ming fyrir dómi í dag er hún flutti viðbótarskýrslu þar sem ljósi er varpað á tímalínuna í aðdraganda atviksins á hótelherbergi á Edition-hótelinu. Túlkur þýddi mál hennar úr frönsku yfir á íslensku.
Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn.
Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is.
Vitnaleiðslum í Edition-málinu lauk í dag, á fimmta degi, og er málflutningur á morgun. Þar er hin 56 ára Ming Ting Mancel ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína, Catherine, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025.
Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi.
Sjá einnig: Edition-málið
Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Ming Ting sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en hefur sagt engu að síður að dóttir hennar hafi viljað fara á annan hátt. Ein af stóru spurningunum í málinu er því hvort Catherine hafi í raun haft í hyggju að svipta sig lífi.
Í dag kom fram að dóttirin hafi ekki vitað að hnífur yrði notaður fyrr en örskömmu áður en faðir hennar hafi stungið hana inni á baði. Ming Ting sagði að Catherine hefði ekki vitað hverri sjálfsvígsaðferð yrði beitt fyrr en hún sá föður sinn taka upp hnífinn.
„Hún hafði ekki séð neitt sérstakt fyrir sér,“ hélt Ming áfram í dag. „En þegar hún sá hnífinn var hún ekkert sérstaklega ánægð. En svona var þetta.“
Hún sagði að dóttir sín hefði sett upp óánægjusvip sem móðirin kannaðist við. Engu að síður hefði Catherine verið búin að taka ákvörðun um að svipta sig lífi vegna þess að hún vildi ekki vera ein úr fjölskyldunni eftir á lífi.
Catherine var ekki ánægð með aðferðina en sátt við það sem við ætluðum að gera.
Ming Ting Mancel fyrir dómi
Catherine var ekki ánægð með aðferðina en sátt við það sem við ætluðum að gera.
Ming Ting Mancel fyrir dómi
Eftir að Catherine var stungin hafi „þetta dregist á langinn“ og hún beðið föður sinn um að stinga sig aftur.
„Svo sagðist hún elska okkur.“ Það hafi verið hennar lokaorð.
Samkvæmt framburði Ming Ting var endanleg ákvörðun um sjálfsvíg með hníf tekin af Emeric 10. júní. Þá hafi Emeric straujað símtæki Ming Ting. Catherine hafi aftur á móti ekki fengið að vita af sjálfsvígsaðferðinni og Ming Ting sagði Catherine ekkert hafa viljað vita um það.
Næsta kvöld, 11. júní, hafi þau farið á sushi-veitingastað í Reykjavík og átt þar sína síðustu kvöldmáltíð saman.
Síðan hafi þau farið aftur inn á hótelherbergi. Enginn kom aftur út fyrr en um sjö að morgni 14. júní þegar Ming Ting gaf sig fram við móttökuna á hótelinu og lögreglan var kölluð á vettvang.
Í leitarsögu í iPad-tæki föðurins mátti finna, samkvæmt skýrslu lögreglumanns, dæmi um leitir að sjálfsvígsaðferðum, svo sem „sögulega hópsjálfsvíg“ og „sjálfsvíg með gasi“ en einnig var leitað eftir því hvort sársaukafullt væri að stinga sig í hjartað og hvar hjartað væri að finna í kvenlíkama. Þessar leitir voru allar frá 10. og 11. júní, þá allt að tveimur sólarhringum fyrir atvikið.
Þau hafi lítið sem ekkert borðað á þeim tíma sem þau dvöldu inni á hótelherberginu. „Það var okkur ekki efst í huga.“
Ming Ting sagði fyrir dómi að um það bil tveimur vikum fyrir Íslandsferðina hefðu þau setist með dóttur sinni inni í stofu heima í Dyflinni og greint henni frá því að þau tvö ætluðu að svipta sig lífi.
Ming sagði að foreldrarnir hefðu ekki ætlast til þess að Catherine svipti sig líka lífi heldur hefði dóttir þeirra alfarið komist að þeirri niðurstöðu sjálf og sagst ekki vilja lifa ein án þeirra.
Spurð út í fyrstu viðbrögð Catherine við ákvörðun foreldranna sagði Ming Ting: „Ég held að hún hafi þurft svolítinn tíma til að átta sig á þessu.“ Catherine hafi ekki sýnt nein viðbrögð strax.
„Hún var hrædd um að við værum að yfirgefa hana og það er það sem hræddi hana allra mest,“ bætti Ming við. Hún hafi þó ekki reynt að sannfæra foreldra sína um að skipta um skoðun
Það var þó ekki að heyra í málflutningi Ming Ting að foreldrarnir hefðu með nokkrum hætti mótmælt því að Catherine fyrirfæri sér. Þau hafi þó beðið hana um að taka sér tíma í að melta ákvörðunina. Ming Ting sagði einnig að hún héldi ekki að Catherine hefði nokkurn tímann áður íhugað sjálfsvíg.
Í dómssal var Ming einnig spurð út í tölvupóst sem undirritaður er með nafni allra þriggja fjölskyldumeðlima – Emerics, Ming Ting og Catherine. Ming sagðist ekki hafa séð tölvupóstinn fyrr en hann var borinn undir hana seinna meir. Hann hafi væntanlega verið skrifaður af Emeric.
Pósturinn var sendur á systur Emerics, sem hefur kært fjölskylduna fyrir meintan erfðafjárdrátt úr reikningum móður þeirra, þ.e. ömmu Catherine.
Þar kom meðal annars fram að hjónin hefðu viljað „hlífa henni [Catherine] við að þola þessa meinfýsnu skepnu“ og staðfesti Ming Ting að þar væri átt við frænkuna.
Fram hefur komið í máli hennar að Emeric hafi verið mjög niðurdreginn og ekki talið sig fært að mæta þessum ásökunum. Þá hafi Catherine einnig verið kærð í málinu og hjónunum hafi þótt ólíklegt að Catherine gæti varist ásökununum ein á báti.
Ming var einnig spurð út í samband sitt við dóttur sína en þar sagði hún að Catherine væri háð föður sínum.
„Þegar hún var mjög lítil var hún alltaf mjög glaðleg og mannblendin. En þegar flogaveikin byrjaði lokaði hún sig miklu meira af,“ hélt hún áfram en tók þó fram að hún hafi í eðli sínu verið mjög glaðlynd stúlka.
Veikindin hafi engu að síður haft varanleg áhrif. „Skólafélagarnir komu öðruvísi fram við hana vegna þess að hún var eftir á í hreyfiþroska,“ hélt hún áfram.
Hún hafi þurft lengri tíma til að ljúka verkefnum og prófum og þurft að hitta ýmsa sérfræðinga til þess að vinna upp þá þroskaskerðingu sem hún hafi orðið fyrir.
„Krakkarnir sáu hana koma og fara og héldu áfram að koma öðruvísi fram við hana [...] alveg upp í framhaldsskóla.“
Spurð hvort þær lýsingar sem fyrrverandi samstarfsmenn Catherine báru henni, þ.e. að hún væri glaðlynd og dugleg, rímuðu við upplifun Ming Ting af dóttur sinni, svaraði hún:
„Það kemur ekkert á óvart. Hún vildi gera hlutina vel, en henni fannst slæmt þegar aðrir starfsmenn sinntu sinni vinnu ekki eins vel. En hún var líka í eðli sínu mjög glaðlynd.“
Því næst var hún spurð út í það hversu sjálfstæð dóttir hennar væri. Hún sagði að Catherine myndaði gjarnan sjálfstæðar skoðanir og væri ekki alltaf sammála foreldrum sínum í öllu.
Dómari spurði þá hvort Catherine hefði verið háð þeim: „Sérstaklega háð föður sínum. Það sem hann sagði skipti hana miklu. Hún hefði getað búið sjálf. Hún vildi ekki vera sjálfstæð og vildi ekki búa ein.“
Catherine hafi alltaf óttast að vera ein.
„Hún hafði verið þannig frá því að hún var pínulítil. Meira að segja þegar hún varð fullorðin þurftum við bara að vera fjarri í stuttan tíma til þess að það yrði óþægilegt.“