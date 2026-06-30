Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Kjartan Kjartansson skrifar 30. júní 2026 13:57 Kókaínið fannst í sjókistu undir skipu sem kom til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku. Vísir Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunnar vegna innflutning á rúmlega hundrað kílóum af fíkniefnum sem var flutt sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu. Kókaínið var flutt með flutningaskipti til Straumsvíkur til Suður-Ameríku. Efnið var falið í sjókistu undir skipinu, að því er segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Alls lagði lögregla hald á 106 kíló af kókaíni. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Níu sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Flestir mannanna eru sagði á fimmtugsaldri, en sá yngsti í hópnum er um þrítugt og sá elsti á sextugsaldri. Þeir voru handteknir í þessari viku og þeirri síðustu. Aðgerðirnar voru unnar í nánu samstarfi við sérsveit ríkislögreglustjóra. Ríkisútvarpið segir að efninu hafi verið smyglað með skipinu Koznitza frá Brasilíu sem siglir undir maltneskum fána. Kafari sem sé talinn viðriðinn málið hafi náð í efnið. Höfnin í Straumsvík sé aðeins notuð af skipum sem flytji farm og til álvers Rio Tinto. Lögreglan greindi einnig frá því í dag að hún hefði lagt hald á metmagn af amfetamíni sem falið var í húsbíl sem kom með Norrænu. Erlendur ríkisborgari á sextugsaldri var handtekinn vegna þess máls. Lögreglumál Fíkniefnabrot Hafnarfjörður Stóriðja Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Fleiri fréttir Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Sjá meira