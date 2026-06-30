Innlent

Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjó­kistu

Kjartan Kjartansson skrifar
Kókaínið fannst í sjókistu undir skipu sem kom til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku.
Kókaínið fannst í sjókistu undir skipu sem kom til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku. Vísir

Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunnar vegna innflutning á rúmlega hundrað kílóum af fíkniefnum sem var flutt sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu.

Kókaínið var flutt með flutningaskipti til Straumsvíkur til Suður-Ameríku. Efnið var falið í sjókistu undir skipinu, að því er segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Alls lagði lögregla hald á 106 kíló af kókaíni.

Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Níu sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. 

Flestir mannanna eru sagði á fimmtugsaldri, en sá yngsti í hópnum er um þrítugt og sá elsti á sextugsaldri. Þeir voru handteknir í þessari viku og þeirri síðustu. Aðgerðirnar voru unnar í nánu samstarfi við sérsveit ríkislögreglustjóra.

Ríkisútvarpið segir að efninu hafi verið smyglað með skipinu Koznitza frá Brasilíu sem siglir undir maltneskum fána. Kafari sem sé talinn viðriðinn málið hafi náð í efnið. Höfnin í Straumsvík sé aðeins notuð af skipum sem flytji farm og til álvers Rio Tinto.

Lögreglan greindi einnig frá því í dag að hún hefði lagt hald á metmagn af amfetamíni sem falið var í húsbíl sem kom með Norrænu. Erlendur ríkisborgari á sextugsaldri var handtekinn vegna þess máls.

Lögreglumál Fíkniefnabrot Hafnarfjörður Stóriðja

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið