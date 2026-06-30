„Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 30. júní 2026 12:18 Helga Þórisdóttir forstjóri Persónuverndar segir málið komið til þeirra. Vísir/Einar Gagnaleki héraðssaksóknara er nú til rannsóknar hjá Persónuvernd. Forstjórinn segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar um þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Embætti héraðssaksóknara tilkynnti sjálft um öryggisbrestinn til Persónuverndar en málið varðar nöfn fimm einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn. Nöfnin birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtækið Cellebrite gerði, en embættið hefur notað hugbúnað þeirra til að afrita síma og rannsaka innihald þeirra. „Þetta er tilkynnt til okkar sem öryggisbrestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar, þá þarf að tilkynna um það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila,“ segir Helga Þórisdóttir forstjóri Persónuverndar. Viðurlög eru við brotum sem þessum. „Það eru viðurlög samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það er einnig samkvæmt löggæslulögunum sem það þyrfti þá að skoða í þessu tilfelli af því að hér er um löggæsluaðila að ræða. Viðurlögin geta samkvæmt þeim lögum verið eitt ár og svo allt að þremur árum samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni.“ Tryggja þurfi að upplýsingar séu ekki aðgengilegar öðrum. „Aðalatriðið er náttúrulega það að það þarf að vera hægt að treysta því almennt að þeir sem leita til stofnana eða eru undir rannsóknum eða eiga sínar upplýsingar undir hjá stjórnvöldum eða fyrirtækjum eigi almennt að geta treyst því að upplýsingar verði ekki aðgengilegar öðrum.“ Mikilvægt sé þegar verið er að vinna með viðkvæm gögn og nýja tækni að skilja tæknina vel. „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir. Eftir því sem upplýsingarnar eru viðkvæmari þá er gerð meiri krafa um það að þú skiljir virkni tækjanna og tólanna sem þú ert að nota.“ Þá þurfi að vera á hreinu hverjir hafa aðgang að gögnunum ef tækni er nýtt líkt og gervigreind. „Ef þú í starfsemi ákveður að nota einhverja tækni, eitthvert tól, þá þarftu að skilja hvernig tæknin virkar. Hefurðu stjórn á henni og hvaða upplýsingar seturðu í tæknina og í tólið? Ef eignarhaldið er erlent og þú hefur ekki heldur stjórn á þessu í rauninni, þá náttúrulega myndi maður segja, þá ertu ekki að fara með nein viðkvæm gögn inn í slíkt.“ Lögreglumál Persónuvernd Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Innlent Fleiri fréttir „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Sjá meira